Cs critica que los Presupuestos locales 2020 se basan en "inversión de puertas adentro" y "maquillados como sociales"

Publicado 22/01/2020 13:33:25 CET

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este miércoles que el anteproyecto de Presupuestos de la ciudad para el ejercicio 2020, presentados ayer por el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, "se basan en la inversión de puertas adentro, sin reflejo inmediato para los logroñeses", a lo que ha sumado que "están maquillados como sociales".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Marisa Bermejo, quien ha comparecido ante los medios acompañada por su compañera de Grupo, la edil Rocío Fernández, para valorar el documento de las cuentas locales, de las que ha criticado, además, que "nos las dieron ayer a las 14 horas, no hemos tenido tiempo suficiente para entrar al detalle".

Bermejo ha explicado que "la mayor inversión se va al proceso de digitalización del Ayuntamiento de Logroño". "Apoyamos que se avance en este aspecto pero consideramos que los ciudadanos no lo notarán ni al medio ni al corto plazo", ha señalado la portavoz.

Igualmente, ha reseñado que "ayer, al acalde aseguró que estos Presupuestos eran sociales pero vienen con una subida de impuestos objetiva como la subida del IBI, del Impuesto de Construcciones y el impuesto a vehículos", que "ya aparece reflejada como tal en el documento presupuestario".

Pero a ello ha sumado la portavoz 'naranja' que existe en los Presupuestos "una previsión de recaudación subjetiva ya que se basa en lo que el ayuntamiento piensa obtener con las multas, las subida en las entradas al Bretón y el impuesto patrimonial". Es esta previsión la que Bermejo ha reclamado "aclarar, porque pensamos que no los tienen muy claros y dudamos de su estimación".

Por su parte, la concejala de Cs Rocío Fernández ha asegurado que esperan que en las comparecencias de todos los ediles del equipo de Gobierno local -previstas para hoy mismo y para este viernes-, "los concejales expliquen y desglosen las partidas".

"Vemos que se aumenta la partida en gasto de personal porque el equipo de Gobierno piensa pagar la deuda que tenía este ayuntamiento con los funcionarios, policías y bomberos, deuda heredada del anterior Ejecutivo. Pues bien, que lo ejecute", ha señalado Fernández quien ha pedido también explicaciones "porque aparecen trabajos con empresas externas, que queremos saber con qué servicios se corresponden".

Ha añadido que "este Gobierno presume de Ciudad Verde, pero en Medio Ambiente solo destaca el aumento de 500.000 euros para la recogida de residuos orgánicos, que entendemos que será la puesta en marcha de la iniciativa de Cs aprobada en el pasado pleno para la colocación de contenedores de este tipo".

Fernández, además, ha hecho especial hincapié en "esa partida de 900.000 euros, 200.000 más que en el presupuesto anterior" que se incluyen en el apartado de Gastos Diversos, "un 'cajón desastre' cuyo contenido desconocemos y que tendrán que explicar".

Por otra parte, la concejala 'naranja' ha avanzado que "hay inversiones para finalizar con los proyectos heredados de la anterior Legislatura, pero echamos de menos un proyecto importante, un proyecto ciudad: la hoja de ruta de este Gobierno y desde Ciudadanos llevamos reclamando desde el inicio de esta legislatura".

"Son necesarias medidas concretas y del día a día, con su concreción y sui calendario, y eso no aparece en este Presupuesto", ha afirmado la edil, quien ha criticao que "en estas cuentas no se avance en los grandes problemas que tiene la ciudad como el cierre de comercios, la habitabilidad en el Casco Antiguo, el Turismo... etc".

"Vamos a esperar a las comparecencias para poder presentar nuestras enmiendas que estarán basadas en el progreso, en la defensa del Medio Ambiente y los Servicios Públicos y en la igualdad de todos los logroñeses", ha finalizado Rocío Fernández.