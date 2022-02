Cs critica el proceso de escolarización en La Rioja: "Ha nacido una nueva plataforma llamada 'Andreu elige tu cole'"

La formación asegura que "este proceso exprés ataca a la libertades de las familias para elegir colegio"

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs en La Rioja, Belinda León, ha lamentado este viernes que el calendario de escolarización para el curso 2022-2023 que termina hoy "no es de igualdad de oportunidades, ni de justicia social". Además, "y a pesar de la propaganda, lo cierto es que en La Rioja ha nacido una nueva plataforma educativa llamada 'Andreu elige tu cole' insistiendo en el pensamiento único de su posición y no dejando elegir con libertad".

Con estas palabras se ha referido la diputada de Cs sobre el cierre del proceso de escolarización en nuestra comunidad. Un sistema con el que, a juicio de Cs, el Gobierno de Concha Andreu ha pretendido "buscar una sociedad uniforme con unos cambios que solo responden a los intereses particulares del acuerdo de Gobierno firmado por PSOE, IU y Podemos pero no a los intereses de las familias".

Como ha explicado, este proceso ha generado "mucho desasosiego e intranquilidad". Además, ha considerado, "con estos cambios se ha retrocedido a épocas pasadas y genera conflictos donde no los había".

Por ello, desde Cs han querido criticar "una vez más" que el único objetivo que tiene el Gobierno de Andreu en esta materia es que "las familias no piensen, no busquen, no valoren y no comparen colegios para elegir con tranquilidad el centro educativo de sus hijos".

"Se trata -ha proseguido- de una forma de imponer a las familias ante una elección de colegio que, posiblemente, marcará el camino de sus hijos, sus amistades, su formación...".

Como ha reconocido la diputada 'naranja', "la baja natalidad está marcando y ayudando, lamentablemente, por está vía, a que se disminuyan las ratios en las aulas. Pero hay localidades y centros, que teniendo la demanda cubierta como en el caso de los colegios de Alfaro, Salesianos en Logroño o Santo Domingo donde los padres se están movilizando aún más y están mostrando su rechazo al proceso de escolarización que entró en vigor el año pasado y al que califican como frívolo e impersonal".

OBSTACULIZAR "POR MOTIVOS IDEOLÓGICOS"

De esta forma, ha lamentado "no hay nada más discriminatorio que obstaculizar por motivos ideológicos la libertad de las familias y centros para que no puedan abordar la escolarización con tranquilidad, reflexión y visión de futuro".

La formación liberal considera que el propósito de las políticas educativas del Gobierno de Andreu es que los centros, públicos y concertados "no tengan tiempo de transmitir bien sus proyectos docentes, y que las familias no tengan tiempo para conocerlos, evaluar y decidir con libertad".

Este año -ha proseguido- la Consejería de Educación "no solo ha limitado las opciones de las familias sino que ha propiciado que las condiciones de elección de las familias sean aún más estresantes en todos los centros, tanto de la red pública como de la concertada".

"Se ha reducido el plazo de elección a 10 días, han minimizado los días de jornadas abiertas de los centros y todo eso ha generando un estrés añadido a los padres para compaginar el trabajo con las visitas", ha enumerado León.

"Que no lo disimulen cumpliendo un programa sectario basado en restar libertad a las familias y centros educativos", ha señalado León, para destacar que "lo que buscan es una sociedad uniforme".

Finalmente, desde Cs señalan que Educación "lleva demasiado tiempo planificando en contra de la libertad de las familias para elegir un colegio público o concertado con políticas sectarias". A este respecto, considera que "la consejería de Educación ha desoído las decisiones de la Comisión de Conciertos", y esto es el resultado de la gestión del Gobierno de Andreu en materia educativa, "que no es capaz de promover la igualdad de oportunidades de todo el alumnado".