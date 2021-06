Cs critica que solo las grandes empresas riojana se beneficiarán de las ayudas aprobadas por el Gobierno

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Los riojanos estamos ya cansados de que este gobierno de Andreu siga gobernando a golpe de titular y nos tomen por tontos. La semana pasada anunciaron que todos los autónomos, pymes y empresas podrán solicitar las ayudas del Real Decreto aprobado por el Gobierno de España pero es simplemente mentira", así lo ha criticado Alberto Reyes.

La formación naranja resalta que es cierto que el Gobierno de La Rioja ha incorporado todas las actividades a las ayudas pero se le olvida contar con los dos requisitos: que se destine la ayuda al pago de proveedores y a pagar la deuda bancaria y préstamos ICO.

"Estas ayudas no las van a poder pedir la mayoría de autónomos y pymes de La Rioja que han usado sus ahorros para no endeudarse. Muchas personas han hecho un gran esfuerzo personal, familiar, incluso con amigos por salir adelante, y se quedarán fuera", ha indicado Reyes, en otras palabras, ¿Quién ha podido dejar de pagar el alquiler y no le han echado de su local? ¿Quién ha podido dejar de pagar la luz o el teléfono y no le han cortado el suministro?, "la presidenta Andreu y el consejero Lacalzada nos vendieron humo. Venden un titular que lejos de ser cierto tiene una letra pequeña que esconde la realidad".

Para la formación liberal estas ayudas sólo están pensadas para las grandes empresas ya que se castiga a quien más se ha esforzado, quien ha gastado sus ahorros o quienes están cumpliendo con sus obligaciones aunque haya supuesto dejar de dormir.

"Les pondré dos ejemplos de otras dos condiciones que son surrealistas: no repartir dividendos y no subir los salarios de alta dirección. ¿Qué pyme o autónomo reparte dividendos o tiene contratos de alta dirección?", ha censurado Reyes.

El diputado Reyes ha alertado que "Andreu y su gobierno han querido volver a sacar pecho con un gran titular tomando por idiotas a los riojanos, a las pymes y a los autónomos. Y ya no cuela, la letra pequeña en el Gobierno de Andreu siempre es la trampa".

Desde Ciudadanos se siguen proponiendo iniciativas para ayudar como las ayudas directas para gastos fijos, la declaración responsable, ayudas por pérdida de facturación, apoyos específicos a sectores concretos muy dañados, seguridad jurídica en las ayudas o pagos anticipados sin tener que esperar tanto tiempo. "En otras Comunidades Autónomas, también socialistas, ya se están haciendo y no entendemos porque el PSOE de La Rioja no quiere hacer aquí. Todo nuestro apoyo a todos los miles de riojanos que se quedan fuera de las ayudas", ha concluido Reyes.