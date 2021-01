Cs exige a Andreu que "no eluda sus responsabilidades" y cese "de inmediato" a su director general de Participación

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos La Rioja exige a la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, "que cese de manera inmediata" al director general de Participación, Mario Herrera, quien la madrugada de Año Nuevo sufrió un accidente de tráfico en Sojuela y al que se le han abierto diligencias para esclarecer los hechos.

La formación naranja considera "intolerable" que Andreu "no haya actuado ya en este sentido" y le insta "a no eludir sus responsabilidades como líder del Gobierno regional y destituir a Herrera después de un accidente en el que las causas no han quedado claras".

"La presidenta dice que los integrantes del Gobierno de La Rioja deben ser ejemplares pero no actúa en consecuencia ya que es ella quien debe cesar a Herrera después de que la consejera de Podemos, Raquel Romero, no lo haya hecho", ha señalado el coordinador de Cs La Rioja, Pablo Baena.

"En Ciudadanos creemos que todos los representantes públicos deben actuar con ejemplaridad y, en este caso, nos faltan muchas respuestas. Herrera no ha dado las explicaciones suficientes sobre lo que ocurrió en la madrugada del 1 de enero, cuando estrelló su vehículo, lo abandonó y no dio parte a las autoridades".

Baena recuerda que, en todo caso, Herrera es un alto cargo de la Consejería de Participación, Derechos Humanos e Igualdad que ostenta Podemos y a su vez, un miembro del Gobierno de Concha Andreu. "No puede mirar para otro lado, debe actuar y cesarlo".