CS exige al Gobierno la puesta en marcha de la ampliación de la tarifa plana a dos años de nuevos autónomos riojanos

Publicado 23/10/2018 12:19:50 CET

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, ha exigido al Gobierno de La Rioja que ponga en marcha la ampliación de la tarifa plana a dos años para nuevos autónomos riojanos.

Esta medida fue introducida por Ciudadanos en la negociación de los Presupuestos Generales de La Rioja de 2018. El objetivo de la formación naranja era facilitar a los nuevos autónomos la puesta en marcha de sus proyectos con la ampliación hasta dos años de la tarifa reducida de 50 euros.

De esta manera, se completaba la apuesta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados que consiguió arrancar el compromiso del Gobierno central para la ampliación de la tarifa plana para autónomos de seis meses a un año.

"Todavía no se ha abierto la convocatoria de ayudas para autónomos en el Boletín Oficial de La Rioja pese a que la medida debía entrar en vigor desde enero de 2018", ha recordado Ubis, "de esta manera, ya se podrían estar beneficiando unos 1.700 autónomos riojanos".

El grupo parlamentario naranja ya solicitó al Gobierno información al respecto el pasado mes de mayo para conocer el estado de esta medida, pero no se obtuvo respuesta. No fue hasta en el pleno del 21 de julio cuando el presidente Ceniceros a una pregunta del grupo parlamentario popular se refirió a esta medida, pero no concretó ni cuándo ni cómo, simplemente que se pondría en marcha en breve.

"Cuatro meses después, seguimos sin saber nada", ha afirmado el portavoz parlamentario que también ha alertado de que el presupuesto consignado en la ADER para esta medida asciende a 1.400.000 euros cuando la partida la inversión anunciada por el propio gobierno fue de 2.400.000 euros.

Por todo ello, Ubis ha manifestado su preocupación por el poco tiempo del que van a disponer los nuevos autónomos para solicitar las ayudas, una vez publicada la convocatoria.

"Exigimos al Gobierno de La Rioja no solo que se abra ya la convocatoria, sino que trabaje con las asociaciones de trabajadores autónomos en la publicidad y en la comunicación de estas ayudas y que no pase de puntillas por esta medida tan importante para estos profesionales", ha señalado.