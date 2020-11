Cs pide la comparecencia "urgente" de Jaime Caballero para explicar la "improvisación" en la reapertura de los bares

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño ha avanzado este lunes que va a pedir la comparecencia "urgente" del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, para que explique "en el pleno y a todos los ciudadanos" la "improvisación" que se ha producido este fin de semana en la reapertura de los bares de la ciudad, sobre todo en los del entorno de las calle Laurel y San Juan.

"Han actuado con una improvisación que ha causado la alarma en la hostelería logroñesa", ha criticado el portavoz municipal de Cs, Ignacio Tricio, quien ha apuntado que la polémica surgida este fin de semana sobre la prohibición de colocar en el exterior de estos locales mesas altas y barricas ha dejado al sector "en situación de desamparo e indefensión".

"Y eso -ha añadido- en un sector que ya está en muchas dificultades por la pandemia". De ahí, la exigencia de explicaciones al concejal, "por esa descoordinación que se ha dado entre la Policía Local y el Ayuntamiento, con los concejales encargados de este tema". En palabras de Tricio, "todos comprendemos que la situación está muy difícil y la necesidad de decisiones complicadas ante una situación cambiante y por eso, hemos apoyado al Gobierno local durante la pandemia".

"Pero ya está bien de improvisar escudándose en la crisis por el coronavirus. Han tenido un mes entero para informar y hablar con los hosteleros. Han tenido reuniones, pero nunca se les dijo a los hosteleros que la normativa de mayo seguía vigente para esta reapertura", ha incidido.

Tricio ha afeado al equipo de Gobierno local que "sin dar tiempo de reacción al sector, el Ayuntamiento ha esperado al día antes del reinicio de la actividad para comunicar a los hosteleros las medidas restrictivas y las sanciones", y, como ejemplo, ha puesto que "a las 20,30 horas del sábado, el concejal Jaime Caballero daba nuevas normas y distancias para determinadas calles".

Algo que, en sus palabras, "creó además división, porque en cada calle, Albornoz, Travesía de Laurel, San Agustín... tenía una norma diferente". "Todo ha sido improvisación, desorganización y falta de previsión para un sector que ya está pasándo lo fatal. Algunos no han abierto sus puertas, pese a haber comprado material o sacado del ERTE a sus trabajadores. Pero así no se puede hacer", ha criticado.

Por eso, Ignacio Tricio ha pedido al alcalde y al concejal "que no se escondan detrás de la Policía Local, que no se escuden en una norma que ni ellos mismos saben cuál es, que apoyen al sector y que no le creen más problemas que no existen". Así, ha citado igualmente que "se les dijo que, para el domingo, habría un bando del alcalde, pero ayer, la Policía les seguía diciendo que iba a sancionar porque no tenían ningún cambio en las normas".

"No discutimos cómo deben ser las normas, pero no podemos permitir más improvisación, porque se está truncando la forma de ganarse el pan de mucha gente. No se escuden en la Policía para no dar la cara. No se pueden comunicar las instrucciones unas horas antes, es inaceptable. La semana pasada tuvimos el despropósito de las ayudas a los clubes, esta semana, la irresponsabilidad con la hostelería. No podemos seguir así", ha criticado Tricio.

El portavoz 'naranja' ha asegurado que "los propios hosteleros nos han dicho que les han dado 'una puñalada trapera', porque hay que cumplir las normas, en eso no hay problema, pero las tienen que saber con antelación". "Logroño dio ayer una imagen esperpéntica. No se puede seguir dando un paso adelante y otro atrás. El alcalde y el concejal deben recapacitar y no seguir improvisando", ha concluido.