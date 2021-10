Cs promueve una iniciativa parlamentaria para visibilizar y homenajear víctimas ETA con placas y nombres de calles

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, presentará este jueves una iniciativa parlamentaria para pedir que el Gobierno regional visibilice el recuerdo de las víctimas del terrorismo de ETA y conseguir una "memoria democrática completa, no partidista y, sobre todo, real". Además, también solicitará que se creen placas en recuerdo y se establezcan nombres de vías públicas en memoria de las víctimas del terrorismo.

Una iniciativa parlamentaria para la que el propio Pablo Baena se ha puesto en contacto tanto con el propio Gobierno como con el grupo parlamentario socialista para que la apoyen.

Durante una intervención ante los medios de comunicación, el portavoz del Cs La Rioja ha explicado que lleva esta iniciativa al Pleno para conseguir "el reconocimiento a las víctimas del terrorismo en nuestra tierra algo que pensamos que deberíamos hacer de manera continuada en nuestra sociedad".

Como ha recordado, el primer ataque del terrorismo de ETA en La Rioja fue en 1980 y las acciones criminales de la banda se fueron sucediendo hasta 2008 con una bomba en el centro de Calahorra.

Todo ello "nos hace afirmar que La Rioja ha sufrido la lacra del terrorismo a manos de ETA -con muertos y heridos- y también que la banda ha sido la mayor amenaza que ha sufrido el territorio de La Rioja en materia de terrorismo".

Además, ha continuado, "La Rioja también ha acogido a ciudadanos que, huyendo de ese extremismo, vinieron a vivir en nuestra comunidad porque somos una tierra de acogida y libertad".

Con ello se demuestra que las víctimas "son un referente democrático de la sociedad porque eran ciudadanos libres que fueron atacados e incluso siguen sufriendo por defender nuestros valores de democracia o libertad".

Así las cosas, Baena ha explicado que desde Cs "es necesario recordar el sufrimiento de las víctimas del terrorismo para reconfortarlas, homenajearlas y no olvidarnos de ellas".

Insiste también en un relato "real en el que se hable de las víctimas como víctimas y de los verdugos como verdugos que daban tiros por la espalda".

Por ello promueve esta iniciativa en recuerdo a las víctimas a pesar de que hace apenas dos semanas -en el Debate sobre el Estado de la Región- Cs promovió una propuesta para pedir al Gobierno acciones divulgativas para visibilizar el sufrimiento de las víctimas pero PSOE, Podemos e IU "votaron en contra".

Aún así, ha indicado, "he contactado esta vez con el Gobierno regional y el GPS para que apoyen nuestra iniciativa y pedirles que en La Rioja sigamos respetando los valores democráticos y el PSOE vote a favor de esta iniciativa". Ante ello: "les pido públicamente su apoyo por una iniciativa que promueva la correcta memoria democrática, homenajeemos a las víctimas y no permitamos totalitarismos y entre todos digamos que 'no' al blanqueamiento del relato de los terroristas en nuestra tierra".