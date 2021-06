Cs reclama que Andreu "retire inmediatamente" el Plan de Atención Continuada que "supone un gran recorte sanitario"

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, ha exigido a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, que "retire inmediatamente" el Plan de Atención Continuada ya que "supone un gran recorte sanitario" en la región.

Ha sido en una comparecencia de prensa, en que el líder de la formación 'naranja' ha criticado que Andreu "no solo gobierna espaldas de todos los riojanos, sino que también lo hace de los profesionales sanitarios porque les quiere imponer un plan que va en contra, especialmente, de nuestros municipios pero también de los profesionales sanitarios".

Baena ha destacado que "tenemos un Gobierno de La Rioja que tiene que estar continuamente rectificando porque no dialoga con nadie", al tiempo que ha añadido que "es su tónica normal, hacer anuncios y después hablar con los afectados con quiénes no ha hablado previamente". Ha puesto como ejemplo la tramitación de la Ley de Caza, las ayudas a autónomos, los parques eólicos o la "falta de diálogo con el sector hostelero y comercial". Para el portavoz de Cs La Rioja "este es el sello de Andreu, anunciar algo sin hablar con nadie".

En este punto, ha recordado que su formación participó en la concentración en San Román de Cameros contra este Plan de Atención Continuada, porque "apoyamos a todos aquellos que entiende que este Plan no es bueno para el conjunto de La Rioja", ya que "estos recortes que quiere hacer Andreu harán que la calidad y la asistencia sanitaria en nuestro servicio público de salud sea peor".

"Municipio tras municipio, valle tras valle, el Gobierno de Andreu está consiguiendo que es difícil, y que toda La Rioja, al unísono, diga que no a uno de sus planes", ha añadido, para a continuación indicar que "por ser pocos no hay que restarles derechos". Ha resaltado que de poner en marcha este proyecto "15.000 riojanos, no solo se van a quedar sin médico, sino que también se quedarán sin esa asistencia por ambulancia con la que quieren sustituir a los médicos".

Por ello, ha afirmado que es un Plan "disparatado" que han exigido que retire "inmediatamente", para concluir anunciando que de no hacerlo, Cs La Rioja acudirá a la gran manifestación contra el Plan de Atención Continuada de este viernes en Logroño, a la que han invitado a acudir a todos los riojanos.