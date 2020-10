Cs reclama que "se defina el trazado ferroviario por La Rioja" para "poder optar a financiación europea"

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, reclama que "se defina de una vez el trazado ferroviario por La Rioja", para lo que "tienen que iniciar de manera urgente los estudios necesarios para poder desarrollarlo, porque con ello estaremos preparados al inicio de 2021 para optar a la financiación europea del Plan 'Conecta Europa'", que "es tan necesario".

De hecho, ha resaltado que "aunque queda poco tiempo, si el Gobierno de La Rioja se pone las pilas llegaremos a poder optar" a estos fondos, porque "no se pueden acumular más retrasos, dado que los riojanos llevamos décadas escuchando a los políticos, de un color y de otro, hablar que hay que desarrollar el ferrocarril pero la realidad es que no se hace porque no se está haciendo una buena gestión".

Estas exigencias las llevará la formación 'naranja' al próximo pleno del Parlamento de La Rioja. Todo ello, porque ha señalado Baena "la línea ferroviaria riojana está a un paso de perder el tren de Europa", algo que "es muy grave", por lo que "hay que actuar de manera urgente".

El portavoz de la formación ha apuntado que los ejes con Miranda y con Castejón "incumplen otra vez los requisitos de financiación de la Unión Europea, que es fundamental para desarrollar nuestro ferrocarril". "Necesitamos una infraestructura de tren moderna, y que nos conecte de forma adecuada con el resto de España y de Europa", ha destacado.

Ha indicado que "como perdamos esa oportunidad, no va a haber fondos europeos para desarrollar el ferrocarril de La Rioja, y esto va a incidir en que no va a haber un desarrollo adecuado en nuestra comunidad autónoma".

Baena ha asegurado que el Gobierno riojano "no tiene un proyecto claro" y "carece de ambición". Ha recordado que "la triste realidad es que este Ejecutivo y el anterior han hecho que La Rioja no pinte nada en materia de infraestructuras", mientras que las regiones limítrofes si que lo son "por lo que seguirán siendo más competitivas".

Para concluir, el portavoz de Ciudadanos ha acusado a la actual presidenta del Gobierno, Concha Andreu, de "carecer de ambición, proyecto y liderazgo para desarrollar La Rioja".