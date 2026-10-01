CSIF advierte del "deterioro" de la Policía Local de Alfaro, "sin cubrir las plazas vacantes de agentes y mandos"

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido este jueves de "la crítica situación que vive la Policía Local de Alfaro", cuando mañana -recuerda el sindicato- se celebra el Día de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, "en un contexto marcado por el creciente malestar existente entre buena parte de la plantilla y la Jefatura".

CSIF lamenta ·especialmente que la Jefatura no haya promovido ningún acto de convivencia o reconocimiento con los agentes, como sí se había hecho en anteriores ocasiones", reseñanado que "una de las responsabilidades de una Jefatura debe ser precisamente crear grupo, fomentar la unión y generar un buen ambiente de trabajo, algo que actualmente no se está produciendo".

Esta situación se suma "a los graves problemas de personal que viene sufriendo el cuerpo ya que en los últimos meses se han producido turnos con un único agente, patrullas unipersonales, cierres de la comisaría y jornadas en las que directamente no ha habido ningún policía local prestando servicio".

Situaciones, dice CSIF, que "ya fueron denunciadas públicamente durante este año", si bien alerta de que "el problema no afecta únicamente al número de agentes, el Ayuntamiento tampoco está dando solución a la falta de mandos".

Actualmente "permanecen sin cubrir las plazas de Oficial, así como la de Subinspector/Jefe de la Policía Local, una plaza que lleva años sin cubrirse mediante el procedimiento correspondiente y que actualmente se encuentra desempeñada", como ya denunció CSIF, "de forma irregular".

Considera el sindicato que "no se puede pretender mantener un servicio policial de calidad mientras se mantienen vacantes plazas esenciales, tanto de agentes como de mandos".

CSIF felicita al Cuerpo de Policía en el Día de los Ángeles Custodios "para reconocer públicamente el trabajo de los agentes de la Policía Local de Alfaro, que continúan prestando servicio pese a las dificultades existentes, pero reclaman al Ayuntamiento y a la Jefatura que adopten medidas para recuperar la normalidad".

"Los Ángeles Custodios deberían ser un día para unir a la plantilla, reconocer el trabajo de los agentes y hacer equipo. Sin embargo, la situación de la Policía Local de Alfaro no es para celebrar nada, con una Policía Local falta de efectivos, con plazas de mando sin cubrir, con problemas de organización y con un evidente deterioro de las relaciones internas, es necerario tomar medidas urgentes", lamenta.

CSIF finaliza señalando que "lo más preocupante es que la situación no parece tener una solución a corto plazo, a día de hoy, las carencias de personal y de mandos continúan sin resolverse, por lo que todo apunta a que seguirán produciéndose servicios sin cubrir, turnos sin agentes suficientes, patrullas unipersonales e incluso situaciones en las que no será posible garantizar la presencia de efectivos de la Policía Local".