CSIF advierte del "enésimo colapso" del Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido este miércoles de "la enésima situación de colapso del servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño".

Como asegura el sindicato en una nota, "no por ser algo que se está convirtiendo en habitual, CSIF lo va a permitir ni lo va a dejar de denunciar porque no solo el servicio que se ofrece a la ciudadanía es nefasto sino que las condiciones de estrés y saturación en las que está trabajando el personal de este servicio son vergonzosas".

Así, indica que "los datos a las 13,30 horas de hoy miércoles 3 de septiembre:

Camas 2 y 3 (toriles) recién abiertos con 5 pacientes.

Boxes: 14 pacientes (de 15 huecos).

Observación: 21 pacientes (lleno).

Triaje: 2 pacientes pendientes de ver.

PH (prehospitalizacion): 16 pacientes de 18 huecos.

24 pacientes pendientes de cama en hospitalización.

Siguen cerrados 2 controles de hospitalización: 3D y 4C.

Y 24 pacientes a la espera de cama, uno de ellos desde el día 1 a las 16,30 horas".

CSIF exige a los responsables de la sanidad riojana "que se pongan manos a la obra y solucione este grave problema que día tras día se repite, la solución es sencilla y en la Consejería la conocen, es necesario ampliar la plantilla en todas las categorías profesionales".

"Los profesionales se dejan la piel todos los días para dar una sanidad de calidad pero las condiciones laborales que están sufriendo son inhumanas e insostenibles en el tiempo", finalizan desde la central sindical.