CSIF alerta del "abandono total" del Centro Mental de Albelda

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de La Rioja ha alertado este viernes del "absoluto abandono del mantenimiento y por consiguiente de los residentes y los trabajadores del Centro Mental de Albelda".

En un comunicado, la central sindical recuerda que "en los meses estivales, ya se denunciaron las altas temperaturas sufridas por los residentes tanto en las habitaciones como en las zonas comunes (salones, comedores)".

Ahora, añaden, "tenemos que sumar el frío en invierno, ya que la calefacción no funciona correctamente o simplemente deja de funcionar hasta que acuden los operarios a partir de las 8 de la mañana para solventar el problema".

Así, explican que "esta semana ni el lunes ni martes funcionó correctamente y por consiguiente el agua caliente tampoco, con lo cual los usuarios/residentes que se levantan temprano para actividades externas no pueden asearse correctamente ni ducharse".

A ello suman que "este agua tiene un color marrón chocolate no apta para el consumo" y que "las bajas temperaturas en las zonas comunes hacen que los pacientes tengan que tener puesta ropa de abrigo y gorros incluso en el comedor".

"La situación en las habitaciones no es mejor, pasando frío incluso en las camas. No hay que olvidar que estos pacientes viven allí, no son pacientes temporales sino que sus patologías requieren un internamiento continuo, por lo que este centro es su casa", aseguran desde CSIF.

A estos problemas añaden que "el médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria que se ocupa de ellos, lleva varios meses de baja y sin sustituir, acude otro facultativo cuando puede y sin tiempo suficiente para atender las necesidades sanitarias". "El martes pasado, sin ir más lejos, se esperaba su visita pero no acudió", dicen.

CSIF exige "a los gestores sanitarios, como reiteradas veces durante estos años, el adecuado arreglo o sustitución del sistema de calefacción así como un adecuado mantenimiento de las instalaciones, así como que las bajas y permisos reglados del facultativo sean sustituidos por otro profesional, no solo por la buena voluntad y disposición del médico que pueda acudir".

"Es una cuestión de respeto y dignidad hacia los usuarios y profesionales de este centro sanitario", finalizan desde la central sindical.