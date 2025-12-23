CSIF alerta del abuso de contratación laboral temporal en el CRMF de Lardero

Archivo - Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha alertado de la "precariedad laboral" debida al abuso de la contratación temporal en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), dependiente de la Administración Central del Estado.

Esta situación "se da en puestos estructurales en los que se realizan contratos temporales de 14 días de duración mientras que se tardan 90 días para cubrir los mismos".

"En casa del herrero cuchillo de palo", el Gobierno de España persigue a las empresas privadas "amenazando con inspección de trabajo por contratos temporales y por el contrario la Delegación de Gobierno permite el abuso de la contratación temporal en los centros de trabajo públicos de la Administración Central del Estado de La Rioja".

Además de "sufrir esta precariedad laboral", CSIF ha alertado "del abuso de poder de la dirección de este centro hacia los trabajadores del mismo que soportan situaciones como la modificación de calendarios laborales de manera continúa en el mismo mes llegando a ser más de cinco veces en alguno de los casos lo que impide que los trabajadores puedan conciliar la vida laboral con su familia".

Otras de "las malas praxis" de la dirección "son la realización de contratos para la sustitución de las horas sindicales de los trabajadores liberados en horario de finde de semana, los solapes de horarios en TCAE sin el descanso obligatorio, la contratación a tiempo parcial y trabajan a tiempo completo o la obligación de coger vacaciones en los días que no hay usuarios".

Por otro lado, el servicio de lavandería/ comedor/ gobernanta "se encuentra sin personal para atender a los usuarios y la Dirección del CRMF ha invitado a CSIF a quitar la denuncia ante la inspección de trabajo".

CSIF ha solicitado a Inspección de Trabajo que "analice esta situación fraudulenta en el CRMF de Lardero, ya que está repercutiendo en la integridad física y mental de los trabajadores del centro, así como al servicio prestado a los usuarios, que se han visto incrementados por la incorporación de los usuarios trasladados del Marques de Vallejo".

El sindicato solicita a Delegación de Gobierno "cubrir de forma inmediata de las vacantes en los centros de trabajo de la Administración del Estado en La Rioja ya que esta precariedad laboral también se está dando en otros organismos como el SEPE, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, Fogasa o CRMF ya que en todos ellos están bajo mínimos de personal".