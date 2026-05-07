CSIF alerta "del cierre de la comisaría de Policía de Alfaro durante 4 noches y 5 tardes por la falta de personal"

LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios alerta "de la grave falta de personal en las comisarías de policía de varias localidades riojanas como son Alfaro, Calahorra, Santo Domingo de la Calzada o Nájera".

Si hace una semana, CSIF informaba de la falta de convocatoria de las plazas y el "desmantelamiento" por parte del Ayuntamiento de Alfaro del cuerpo de policía local, "hoy CSIF alerta sobre una grave situación que esto está ocasionando".

"Durante las noches del miércoles al sábado de la semana pasada, no había ningún efectivo de la policía local, ya que la escasez de personal hace que en cuanto se produce alguna situación inesperada como una baja, no hay personal disponible para cubrirla y se cierra la comisaría de policía, dejando la población alfareña sin ninguna seguridad".

De hecho, la noche del sábado, "se produjo un robo en las instalaciones del polideportivo municipal y la ciudadanía se encuentra en una situación de total desprotección".

"Pero no es un hecho aislado", ya que CSIF tiene constancia de que en otras localidades como Nájera, en muchas ocasiones "sólo hay 1 policía local trabajando y desde los mandos superiores se les ha ordenado no salir de la comisaría a ningún servicio ya que pondrían en peligro su seguridad y derivando la emergencia a la Guardia Civil".

Esta misma problemática sucede "en otras localidades como Calahorra y Santo Domingo donde la falta de personal en el cuerpo de policías locales impide que se puedan crear turnos en los que haya por lo menos dos efectivos y ocasionando situaciones de verdadera inseguridad para la ciudadanía en la que sólo hay 1 policía o ninguno".

CSIF exige a la Administración "que refuerce las plantillas de los cuerpos de la Policía Local en todas aquellas localidades en las que es evidente que la seguridad de la población está en riesgo y se convoquen las plazas necesarias para que estos cuerpos estén dotados con el personal necesario para poder organizar turnos con el número de policías necesarios que puedan solventar situación sobrevenida sin poner en peligro la seguridad ciudadana".