CSIF alerta de esperas "de hasta 2 meses" para citas de Atención Primaria

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF muestra "su estupor" ante la situación que se está viviendo en la Atención Primaria riojana este verano. A comienzos de la época estival, la consejera de Salud, María Martín, junto con los altos directivos del SERIS, daban a conocer el plan de contingencia para el verano de la sanidad riojana, en el que como punto estrella explicaban que todos los centros sanitarios de La Rioja se iban a mantener abiertos.

Pero, "como suele ser habitual en temas sanitarios y como ha podido comprobar hoy mismo CSIF, la realidad no es, ni mucho menos para estar orgullosos".

A fecha de hoy viernes, 24 de julio, CSIF ha comprobado que los tiempos de espera para conseguir una cita con el médico de cabecera "son una lotería y no todos los riojanos somos iguales".

"Hay ciudadanos afortunados, desgraciadamente los que menos, que consiguen cita al día siguiente pero la mayoría de ellos tienen que esperar una media de 15 días para ser atendidos por el médico de atención primaria de su centro de salud", indican desde el sindicato.

CSIF ha analizado datos en varios centros y las esperas son de 15 días en el C.S 7 infantes, 24 días en C.S. La Guindalera, 10 días en C.S. Gonzalo de Berceo, 11 días en C.S. Joaquín Elizalde, 26 días en C.S Cascajos o 7 días en C.S. Labradores.

"Y la situación en los centros de las zonas rurales, como viene siendo habitual no mejora en absoluto, habiendo 15 días de espera en C.S de Villamediana y ocupando el número uno en el ránking de penosidad, el Consultorio de Albelda da citas en dos meses, concretamente el 22 de septiembre".

Antes estas "avergonzantes citas, queda una posibilidad si una persona quiere ser atendida por un médico de atención primaria y es acudir al 'mercadillo de citas' que cada centro de salud saca cada día y que los pacientes más madrugadores tienen, a veces, la fortuna de conseguir".

"No es de recibo que los ciudadanos riojanos soporten la ansiedad de saber si tendrán las recetas necesarias, si podrán ser atendidos si se encuentran mal o si tiene que revisar una baja y ante esta situación el siguiente paso es el colapso de las urgencias, ya que los ciudadanos se ven obligados a ir a estos servicios, porque cuando se habla de salud, no se pueden permitir estos tiempos de espera".

CSIF exige a la consejera de Salud "que deje de intentar vender maravillosos planes de contingencia en los que dan una falsa imagen de sanidad al 100%. La falta de profesionales de todas las categorías profesionales es mas que evidente y que se atenga a la realidad y si comunican con grandes titulares que se incorporan X médicos o enfermera, que se comuniquen con los mismos grandes titulares cúantos profesionales se van por las malas condiciones laborales o incluso cúantas plazas sin cubrir hay por el mismo motivo".

La Rioja -finalizan- "no es una comunidad autónoma atractiva para que un profesional de la sanidad desarrolle su carrera y ese es gran Talón de Aquiles que el Gobierno de La Rioja conoce y al que no quiere poner solución. Médicos hay, enfermeras hay, TCAEs hay, Técnicos hay, celadores hay y hay personal disponible de todas las categorías profesionales, lo que no hay son buenas condiciones laborales para ellos y por eso no vienen ni se quedan a trabajar en la sanidad riojana".