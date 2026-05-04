CSIF apoya las reivindicaciones laborales y profesionales del personal de las escuelas infantiles

Archivo - Niños en una escuela infantil - EUROPA PRESS/MPEVEGABAJA - Archivo

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios se solidariza con el conjunto de trabajadores y trabajadoras de las Escuelas infantiles (0-3 años).

CSIF "es consciente de que el modelo actual de atención en el primer ciclo de Educación Infantil precisa una transformación profunda, que supere el actual enfoque centrado en lo meramente asistencial y garantice un modelo educativo de calidad según la normativa educativa vigente".

Esta profunda transformación debe abordar, "de forma urgente e inmediata", la rebaja de las ratios máximas por aula o establecimiento de ratio por profesional, además de un calendario escolar apropiado".

También la atención a la diversidad: integración estructural de profesionales de detección y atención temprana, además de la reducción del horario lectivo y presencia de horario no lectivo. El reconocimiento profesional y salarial mediante la elaboración de RPTs con perspectiva de género y en las que se valoren adecuadamente las funciones desempeñadas, y "mejorar la seguridad y la calidad educativa", son otras cuestiones reclamadas por el sindicato

Por todo lo anterior, CSIF "apoya las reivindicaciones laborales que este colectivo está demandando, así como las distintas movilizaciones convocadas", ha concluido.