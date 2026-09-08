CSIF califica de "auténtico fracaso" la política de Educación para reducir la interinidad docente en La Rioja

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha vuelto a criticar "la mala gestión de la Consejería de Educación de La Rioja ya que su política para reducir la interinidad docente es un auténtico fracaso".

Según sus datos, el nuevo curso 26/07 va a comenzar este miércoles "con un 47% de interinidad", cifra "escandalosa y que supera con creces el ya vergonzoso dato con el que se terminó el pasado curso, que era de un 36.5%".

CSIF exige que se tomen "medidas reales y efectivas para solucionar esta lacra del sistema educativo riojano y se lleven a cabo los compromisos de estabilidad de las plantillas".

El sindicato recuerda que, ante estos datos, tiene convocada una concentración en Madrid frente al Ministerio de Educación el próximo miércoles 16 de septiembre.