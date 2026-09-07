CSIF critica "la enésima falta de palabra del Gobierno regional con los empleados públicos"

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Palacio Del Gobierno De La Rioja EUROPA PRESS 12/5/2010 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF "vuelve a dejar en evidencia al Gobierno regional, el cual incumple reiteradamente los compromisos adquiridos en la negociación colectiva en lo que ya viene siendo su táctica habitual de engaño a los empleados públicos".

Tras años de reuniones "y de dar largas" a las reivindicaciones que CSIF ha realizado para la mejora de las condiciones de los empleados públicos riojanos, en la mesa de negociación del pasado mes julio, se aprobó "un mas que ridículo incremento de la cuantía de la carrera profesional del grado II que el Gobierno regional se comprometió a incluir desde la nómina de agosto".

"No ha sido capaz ni de subir 4 euros en la nómina que es lo que supone esta raquítica subida para algunos funcionarios, con lo que la situación de solvencia económica que tanto se alardea el Gobierno de vivir, no parece que se ajuste a la realidad", indican desde el sindicato.

CSIF no votó a favor de esta subida al considerarla "una nueva tomadura de pelo" a los empleados públicos y porque "ya es conocedora de la falta de palabra del Gobierno regional y no se conforma con migajas ni buenas palabras o intenciones que luego siempre quedan en agua de borrajas".

Otras organizaciones sindicales firmaron la propuesta del Gobierno y una vez más, "han sido engañadas por el ejecutivo regional, el cual se comprometió a que la cantidad actualizada se abonaría ya en la nómina de agosto y como no puede ser de otra forma, han incumplido su palabra".

CSIF exige al Ejecutivo regional "que deje de ningunear a los empleados públicos y los trate con el respeto que se merecen. Los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación deben cumplirse en los plazos comprometidos y el Gobierno debe dar una explicación sobre los motivos por los que la subida no se ha hecho efectiva en la nómina de agosto".

Para CSIF "la credibilidad y el respeto a la negociación colectiva es fundamental y pasa necesariamente por respetar los acuerdos alcanzados y cumplir los plazos de pago anunciados y firmados".