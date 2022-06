CSIF critica "la falta de medios humanos para prevenir y extinguir incendios forestales en plena temporada alta"

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF critica en una nota de prensa "la falta de medios materiales y humanos para la prevención y extinción de incendios forestales".

"Otro año más y nada cambia en la gestión de los recursos contra los incendios forestales en la Comunidad de La Rioja. Nadie se acuerda de ellos hasta que ya es demasiado tarde, cuando se quema todo", afirman.

Ante ello, el sindicato critica "la pasividad de los gobernantes por no hablar de su irresponsabilidad directa con el personal que integran los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales".

Así, indican, "es necesaria una prevención porque a día de hoy es inexistente, siendo ésta la labor más importante para evitar riesgos y tragedias como las sucedidas estos días en la Sierra de la Culebra, Sierra de Leire, Sierra Bermeja, etc y dando gracias de que no se hayan producido víctimas humanas aunque sí heridos por quemaduras, por no hablar de todas las pérdidas de animales, granjas, infraestructuras, maquinaria, etc. Todas ellas irremplazables e irreparables tras la huella del fuego".

CSIF La Rioja "lleva años insistiendo en la recuperación de las plazas de Agentes y Bomberos Forestales que desde hace ya varios años no han dejado de disminuir, dejando sus plantillas bajo unos mínimos difíciles de asumir para poder dar un servicio público con seguridad y calidad. Pese a la profesionalidad, vocación y experiencia de ambos colectivos, estamos ante un problema endémico en todo el territorio español y también en La Rioja".

Además, explican, "en las últimas negociaciones con el Gobierno de La Rioja, CSIF ha reivindicado el aumento de las plantillas con la creación de más plazas de Agentes Forestales y la creación de tres retenes nuevos completes, necesarios dada la orografía de La Rioja".

"También es necesaria la recuperación de una plaza por retén de Bomberos Forestales ya que en los últimos años fueron transformadas en refuerzos solo para los tres meses de verano. El Gobierno de La Rioja actúa de manera arbitraria contra el cambio climático, ya que le dan mucho bombo y platillo, como hacen con casi todo, pero las medidas reales como el aumento de las plantillas y las mejoras de los medios materiales no se ven por ningún sitio".

CSIF "sigue defendiendo y apoyando la aprobación de la Ley Básica de Agentes Medioambientales y la Ley del Estatuto Básico del Bombero/a Forestal con el fin de crear un marco normativo necesario para definir y homogeneizar ambas profesiones en todo los territorios. Esta normativa de una vez por todas, dará estabilidad laboral, mejorará las condiciones de trabajo, la dotación de medios, mejorará en salud y prevención laboral. Por otro lado, este personal puede ser generador de empleo de calidad en el medio rural, además de fijar población en zonas despobladas y asiladas, lo que actualmente algunos denominan la España Vaciada".

CSIF solicita al Gobierno de La Rioja "que se gestione desde el ámbito público evitando la externalización de actividades que a lo único a lo que conducen es a una gestión con unos resultados medioambientales catastróficos donde priman los intereses económicos por encima de todo lo demás".