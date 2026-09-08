CSIF critica el inicio "caótico" del curso y dice que Educación "no ha dado de alta en la seguridad social a docentes"

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LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF muestra "su profundo malestar y absoluta indignación ante el cúmulo de despropósitos e irregularidades que están marcando el inicio del curso escolar por parte de la Consejería de Educación".

CSIF califica de "inaceptables" los continuos cambios provocados en los listados de los docentes que eran convocados el viernes pasado para participar en la adjudicación de destinos. "Esta falta de rigor administrativo obligó a los profesionales a revisar constantemente las listas para saber si debían o no formar parte del proceso, generando una enorme confusión e incertidumbre entre el colectivo de interinos".

Por otro lado, el sistema actual presenta "un grave problema a la hora de seleccionar los diferentes destinos ya que, si en un mismo centro se ofertan varias sustituciones con duración o características diferentes, no se pueden elegir uno a uno, puesto que se seleccionan los tres indistintamente. Esto limita en muchos casos, la selección de centros ya que, si no se reúnen los requisitos, incluso se es sancionado".

Siguiendo con la "pésima organización" de este proceso "por enésimo año consecutivo", toda esta acumulación de problemas coincide con que el pasado viernes, "a última hora de la mañana y en pleno momento crítico de incidencias, fue completamente imposible contactar con alguien en la Consejería para obtener aclaraciones".

CSIF censura "este apagón telefónico que dejó desamparados a cientos de maestros y profesores en el momento en que más lo necesitaban" y reclama "que se tomen las medidas que sean necesarias mejorando los sistemas informáticos y se solucione este problema que año tras año perjudica a cientos de docentes".

Entre los puntos "más alarmantes" detectados en este inicio de curso, CSIF califica de "máxima gravedad" el hecho de que la Consejería aún mantenga "sin alta en la Seguridad Social al personal docente incorporado el 1 de septiembre. Es intolerable que la Administración incumpla sus obligaciones laborales más básicas, vulnerando los derechos de los profesionales de la educación".

"A este desorden en los listados se suma una más que preocupante y peligrosa falta de transparencia en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI)". CSIF critica "que se están realizando contrataciones para la corrección de exámenes en septiembre mediante llamamiento telefónico, un procedimiento totalmente opaco que vulnera los principios de publicidad y seguridad jurídica que deben regir en cualquier proceso público de la Administración".

"Ante este caos absoluto, la Consejería está mostrando su cara más restrictiva en lo laboral mediante la denegación sistemática de permisos al profesorado durante este mes de septiembre".

Para CSIF, impedir de forma generalizada el ejercicio de estos derechos fundamentales supone un ataque directo a la conciliación y a las condiciones sociolaborales de los docentes, utilizando el inicio de curso como excusa para recortar derechos.

CSIF "denuncia una vez más abiertamente la elevada tasa de interinidad que arrastran las plantillas docentes en La Rioja. CSIF considera que los porcentajes de personal interino siguen siendo excesivamente altos en numerosos centros educativos, perjudicando gravemente la continuidad pedagógica y la estabilidad de las plantillas".

Finalmente, el sindicato exige "una solución definitiva a un problema estructural que se repite año tras año a costa del bienestar de los docentes". Resulta prioritario "acometer una modernización integral de los sistemas informáticos, garantizar la transparencia en los procesos de contratación y estabilizar unas plantillas que merecen certidumbre laboral y respeto a sus derechos de conciliación".