CSIF critica "la pasividad y falta de previsión" en los procesos selectivos del Servicio Riojano de Salud

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LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha expuesto, a través de una nota de prensa, "el grave problema de colapso que, una vez más, la pasividad y la falta de previsión de los gestores, en este caso del SERIS, está provocando al no resolver la fase de concurso de méritos en las oposiciones de cuerpos como enfermería, TCAE o celador".

Las oposiciones a estos cuerpos se componen de dos fases, una fase de prueba de oposición, exámenes que tuvieron lugar en 2025 y la fase concurso de méritos. Los opositores que superaron la prueba de oposición, presentaron sus méritos, en el caso de los procesos selectivos más voluminosos como son enfermería o TCAE que suman más de 2656 personas o celador con 1403, el pasado 5 de agosto de 2025.

Desde esta fecha, la Administración "no ha resuelto nada dejando pasar meses cruciales de trabajo y demostrado una falta de interés y empatía por el tiempo y las expectativas de los opositores".

CSIF ha solicitado en todas las mesas sectoriales de negociación que se agilice este proceso, y "no ha sido hasta la mesa del pasado 11 de febrero cuando el SERIS se dignó a responder que acababan de contratar a trabajadores para realizar la baremación de los méritos presentados por los opositores que han superado la primera fase del proceso".

El sindicato considera "una absoluta dejadez que más de 6 meses después de la finalización de los procesos selectivos más numerosos, la Administración contemple ponerse manos a la obra para baremar los méritos". Esta es la política que siguen, en este caso los gestores del SERIS, "se les llena la boca diciendo todo lo que se preocupan por sus trabajadores y porque tengan unas condiciones dignas y no son capaces de agilizar los procesos selectivos para dar estabilidad a la plantilla".

"Cuando salten las alarmas de la falta de profesionales en la sanidad riojana, habrá que repasar este tipo de cosas y así se comprenderá porque los profesionales se van a aquellas comunidades en las que se les respete y ofrezcan condiciones seguras y dignas", ha concluido el CSIF.