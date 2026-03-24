CSIF critica el "pésimo estado" de los vestuarios femeninos de la sede de Policía Local de Logroño

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LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha criticado la "discriminación a la que están sometidas las policías locales de Logroño, ya que no disponen de unos vestuarios que cumplan las condiciones de higiene, seguridad ni disponibilidad para el número de agentes femeninos que hay en la actualidad y que se prevé que aumente con la nueva oposición inminente de 25 plazas".

El sindicato ha señalado que "ya expuso a las autoridades competentes en la materia del Ayuntamiento de Logroño la pésima situación en la que se encontraban los vestuarios femeninos de la sede de Policía Local de la Calle Rúa Vieja".

"No funcionan todos los vestuarios y los que están operativos están a medias, ya que de dos duchas sólo una de ellas funciona, el único inodoro que hay no funciona bien y hay una falta de espacio absoluto donde únicamente queda una taquilla libre". CSIF considera que "en tiempos pasado estas instalaciones podrían ser suficientes pero la plantilla femenina se ha incrementado considerablemente y no son de recibo incongruencias como que en los vestuarios masculinos se hayan efectuado reformas y éstas no se hayan acometido en los femeninos, a sabiendas de su lamentable estado".

El sindicato ha recordado que "ya trasladó a finales del 2025 estas necesidades a la Concejala de Personal del Ayuntamiento de Logroño pero no se ha obtenido ninguna respuesta ni se han puesto soluciones".

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento de Logroño que "acometa una reforma urgente e integral en los vestuarios femeninos de la sede policial de la Calle Rúa Vieja ya que todos los trabajadores tienen derecho a tener unas instalaciones adecuadas según la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Al igual que se reformaron los dos vestuarios masculinos, ya es hora de que se solucionen los problemas de espacio y salubridad de los femeninos".