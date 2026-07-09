CSIF critica que La Rioja tiene una interinidad en los docentes del 38,2%, 7 puntos por encima de la media nacional

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LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha criticado "las malas condiciones laborales" con las que el profesorado ha concluido el curso escolar, sobre todo por "la elevada interinidad" que en La Rioja se sitúa en el 38,2 por ciento y que continuará en septiembre cuando se reanuden las clases sin la prometida reducción de ratios y horarios.

La temporalidad del profesorado "se ha convertido en uno de los principales males del sistema educativo", siendo La Rioja la cuarta comunidad autónoma del país con mayor porcentaje de docentes interinos con un 38,2 por ciento según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2026.

CSIF lamenta que la actual legislatura "esté concluyendo con las únicas mejoras para los docentes que fueron conseguidas gracias al acuerdo que CSIF firmó con la Administración riojana como son el acuerdo con mejoras de las jornadas parciales, mejoras en la permanencia en listas, la modificación del apartado de disponibilidad y la más importante de ellas que es el cobro del verano por días y sin límite de interrupciones".

"Es dramático" que la Ley de reducción de ratios y horarios, única norma que ha salido adelante, "no se comience a aplicar hasta el curso 27/28 y su despliegue completo se alargue hasta el 2031/2032". El número de alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo "se ha triplicado en la última década y en los últimos 14 años se ha multiplicado por 6 los alumnos con Trastorno del Espectro Autista". Con estos datos sobre la mesa, CSIF defiende que esta situación exige una dotación estructural de especialistas en Pedagoga Terapeútica, Audición y Lenguaje y Orientación Educativa y por ello CSIF defiende que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

Ante esta situación, el sindicato exige al Gobierno "reducir la interinidad el 8 por ciento mediante la convocatoria anual de oposiciones y la creación de plazas estructurales, reducción efectiva de ratios, más inversión en educación pública y equiparar las retribuciones de los docentes para terminar con las desigualdades territoriales". Si no se mejora la situación de la educación, CSIF el 16 de septiembre comenzará movilizaciones frente al Ministerio de Educación, en defensa de la escuela pública.