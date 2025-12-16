CSIF critica la "sobrecarga de trabajo" de los técnicos especialistas en radiología por la falta de contrataciones

Archivo - Nueva sala de radiología digitall - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alertaba hace más de un año, la "sobrecarga de trabajo" que están padeciendo los Técnicos Especialistas en Radiología por la falta de contrataciones, una categoría en la que dicen "no hay falta de profesionales por lo que la cobertura de las plazas no se cubre por parte de la Consejería de Salud por motivos económicos". Un año después, "la situación sigue igual".

De hecho, el Plan de Cobertura de los Técnicos Especialistas en Radiología publicada por la Consejería ya alertaba de estas carencias porque aseguraba, textualmente: "que habrá días en los que los centros de salud donde diariamente haya servicio de radiología no lo haya porque al Técnico de ese centro le impongan ir a trabajar a otro centro de salud".

CSIF considera esto "un verdadero despropósito ya por ejemplo en La Rioja Baja, el TER se tiene que desplazar a un puesto de trabajo que no es el suyo y hay personas que se tienen que ir a otro centro de salud porque el suyo lo han cerrado y el personal administrativo tenga que modificar agendas, todo porque la Consejería no contrata a los técnicos necesarios".

Y es que, si el Técnico Especialista en Radiología de Alfaro o Arnedo se pide un día libre, se cierra el servicio de rayos en Cervera del Río Alhama y el Técnico de este municipio se desplaza a Arnedo o Alfaro, de forma que los pacientes de Cervera del Río Alhama que ese día tenían consulta tendrán que desplazarse a otro municipio.

En Rioja Alta la situación es "aún más compleja". Si un TER de Haro de turno de mañana pide el día libre, el TER de Santo Domingo de la Calzada cubre la consulta de Haro y cierra la consultar de Santo Domingo de la Calzada y los pacientes deben trasladarse a Nájera para ser atendidos. Es un sinsentido que estos pacientes se trasladen a Nájera para ser atenidos mientras su Técnico también debe desplazarse para atender a los pacientes de Haro.

Concretamente los días 5 y 12 de diciembre cerraron rayos del CS Nájera. Así mismo los días 16, 17 y 18 de diciembre volverán a cerrar rayos del CS. de Santo Domingo.

Para CSIF "este ir y venir sin sentido de profesionales y pacientes sin tiene una fácil solución, que es la contratación de un técnico especialista en radiología en Rioja Alta y otro para Rioja Baja". Una solución "sencilla" que la "Consejería de Salud se niega a llevar a cabo, a pesar de que hay técnicos disponibles para ser contratados de forma que la eterna excusa de la Administración riojana no es válida en este caso".