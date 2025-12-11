CSIF denuncia condiciones "insalubres" en las consultas externas de Neurofisiología

Estado de las consultas - CSIF

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado "graves condiciones de insalubridad" en las consultas externas del servicio de Neurofisiología del Hospital San Pedro.

En nota de prensa, ha relatado cómo, desde hace semanas, Neurofisiología pasa consulta "en infraestructuras inaceptables que ponen en peligro la seguridad, higiene y la calidad asistencial".

Una situación, ha dicho, que "con las últimas tormentas esta se ha vuelto insostenible".

Así, ha explicado, "las continuas goteras obligan a poner calderos y empapadores en el suelo, con el consiguiente peligro para el desempeño del trabajo".

Ha añadido "la proliferación de moho en las paredes y los techos donde hay cableado eléctrico", lo que "aumenta el riesgo al que se exponen los profesionales que allí pasan visita y los pacientes".

Ha asegurado que "los responsables de la Unidad de Neurofisiología dieron parte de esta situación de forma inmediata pero no ha habido ni respuesta ni se ha puesto solución al problema".

El CSIF ve "inaceptable que un área de diagnóstico clínico funcione con un riesgo biológico tan elevado para pacientes o trabajadores que tengan patologías respiratorias o inmunológicas".

Una situación "a la que hay que añadir el riesgo para su seguridad con cables, cubos y empapadores por la consulta".

CSIF exige al SERIS que solucione "de manera urgente" lo que ha calificado como una "vergüenza" y garantice que de desarrollen las consultas en un espacio "seguro, limpio y digno tanta para profesionales como para los pacientes".