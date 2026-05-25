CSIF exige que se reconozca de manera "efectiva y real" la labor de los equipos directivos docentes

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LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios valora positivamente las últimas declaraciones del Consejero de Educación, Alberto Galiana, en las que reconocía públicamente la necesidad de impulsar y reforzar la función directiva de los centros educativos riojanos.

CSIF lleva años solicitando que la situación de los equipos directivos sea abordada de manera específica en Mesa Sectorial para acordar mejoras laborales, organizativas y retributivas del profesorado y de los cargos directivos. La necesidad de adoptar medidas para reforzar la labora directiva lleva años siendo evidente en los centros educativos, y sin embargo, "para todos los gobiernos que han ido pasando, este tema se ha ido dilatando excesivamente en el tiempo sin que se hayan puesto en marcha soluciones concretas".

CSIF ha reclamado en este asunto en numerosas instancias generales en diciembre del 2023, febrero del 2024 y se firmando un acuerdo con la Consejería el 12 de septiembre del 2025 para tratar estos asuntos en el curso 24/25.

La realidad de los centros evidencia desde hace años una "evidente falta de docentes dispuestos a asumir responsabilidades directivas, quedando en numerosas ocasiones las convocatorias desiertas o resueltas con nombramientos extraordinarios y provisionales".

CSIF ha recordado que lleva tiempo "advirtiendo de que los equipos directivos soportan una enorme carga de responsabilidad, burocracia y gestión, sin que exista un reconocimiento suficiente, ni económico ni profesional, acorde a las funciones que desempeñan". Los directores y directoras, junto al resto de miembros de los equipos directivos, "afrontan diariamente tareas relacionadas con la gestión administrativa, coordinación pedagógica, convivencia escolar, atención a familias, resolución de conflictos, organización de recursos humanos y aplicación constante de cambios normativos". Todo ello con una creciente presión y disponibilidad prácticamente permanente.

Ante ello, el sindicato exige que cualquier reforma o actualización de la función directiva "vaya acompañada de medidas concretas y ambiciosas que favorezcan la estabilidad de los proyectos directivos, entre las que destacan un incremento retributivo significativo para todos los miembros de los equipos directivos, la reducción efectiva de la carga burocrática, incluida la gestión del comedor escolar, más horas de dedicación para tareas de gestión y coordinación y mayor reconocimiento administrativo y profesional de la función directiva".

CSIF considera que "no basta con reconocer públicamente la importancia de la función directiva; es necesario convertir ese reconocimiento en mejoras reales que hagan atractiva esta labor para el profesorado, ya que fortalecer los equipos directivos es fortalecer el funcionamiento de los centros educativos y, en consecuencia, mejorar la calidad del sistema educativo riojano".