CSIF no asiste a la firma del Plan de Mejora de Atención Primaria "porque todavía quedan problemas por solucionar"

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado este miércoles de que, "pese a que aprobó en la mesa sectorial del viernes 22 y sábado 23 el llamado "Plan de Mejora de la Atención Primaria", no acudirá hoy a la firma protocolaria, por considerar que todavía quedan muchos asuntos pendientes de negociación concernientes al personal sanitario y no sanitario del Servicio Riojano de Salud (SERIS)".

Como dice el sindicato en un comunicado, "hasta que no se perfeccione este plan y se concreten algunos de los puntos más decisivos del acuerdo, este sindicato estima que no es el momento oportuno de firmas ni de celebraciones".

CSIF entiende "la necesidad y urgencia de este documento que, sin duda, servirá para paliar la difícil situación a la que se enfrentará la Atención Primaria este verano".

Además, considera que "se trata de un plan abierto que puede ser perfeccionado en un futuro inmediato y a medida que se vayan abordando cada uno de los graves problemas que afectan a nuestra sanidad pública en sus diferentes ámbitos".

Por estas razones, CSIF se sumó el pasado sábado al resto de sindicatos "para dar impulso a un instrumento que puede llegar a ser de gran utilidad".

"No obstante, como ya hemos adelantado, no vamos a participar en la firma protocolaria de hoy miércoles 27 de mayo. Nos satisface este principio de acuerdo pero no puede ser motivo de celebración cuando quedan muchos temas pendientes", recalca.

Así, apunta que "este acuerdo contempla algunas de las reivindicaciones que CSIF, al igual que muchos trabajadores del SERIS, lleva reclamando desde hace años".

"Por fin -dice-, se van a regular las sustituciones de permisos y acumulaciones, una nueva configuración retributiva del personal de refuerzo, medidas para garantizar la cobertura de incidencias urgentes y se incluyen medidas para garantizar agendas de calidad, entre otras cuestiones".

CSIF "no podía dejar pasar la oportunidad de alcanzar un pacto para conseguir estas mejoras primordiales, pero también es cierto que en este acuerdo no se contemplan medidas para el total de categorías de Atención Primaria, ni para los procesionales de 061 y del SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria), algo indispensable para este sindicato y por lo que seguirá luchando".

Asimismo, "el Plan tampoco aborda asuntos tan importantes como las libranzas de guardias o la remuneración de la atención continuada, aspectos decisivos para que los profesionales de la sanidad pública riojana no sean captados por los servicios de salud del País Vasco y Navarra con unas condiciones laborales y económicas más ventajosas que las nuestras".

En este sentido, CSIF sigue reclamando "la equiparación salarial de los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma con sus homólogos de las citadas comunidades vecinas, unos agravios comparativos que nuestro sindicato puso en evidencia con su campaña e informe "A igual trabajo, mismo salario", una brecha que se ha ido agrandando en los últimos años".

Para CSIF, "la Administración regional debe regular con urgencia la situación laboral y retributiva del personal del ámbito hospitalario, con medidas concretas que recompensen el sacrificio, la extraordinaria dedicación y el tremendo esfuerzo que vienen realizando los trabajadores de nuestros hospitales y de atención primaria durante esta pandemia".

"Una recompensa que muy bien podría materializarse si se da respuesta a la gran lista de legitimas reclamaciones que todavía están sobre la mesa de negociación. Todavía quedan por tratar las Ofertas públicas de empleo, traslados, movilidad, bolsa de empleo, carrera-desarrollo profesional, etc", afirman desde el sindicato.

Otro de los motivos por los que CSIF no acudirá a la firma de hoy es que, "no hace mucho, este sindicato se vio obligado a denunciar ante los medios de comunicación y los tribunales a la Administración regional por su gestión durante esta crisis sanitaria".

Gracias a estas denuncias y las medidas cautelarísimas dictadas por la justicia, recuerda, "se pudo conseguir que nuestros profesionales del SERIS y Servicios Sociales pudiesen disponer de los equipos necesarios para enfrentarse con un mínimo de protección eficaz al Covid-19".

"También tuvimos que denunciar la distribución y uso de mascarillas sin homologar. Las situaciones de riesgo, a las que estuvieron expuestos dichos profesionales, han tenido las consecuencias ya conocidas con un lamentable saldo de trabajadores contagiados. Tampoco podemos olvidar las tremendas cifras de fallecidos y afectados por la pandemia, la mayor parte en las residencias de personas mayores. No es hora de medallas ni de fotos", aseguran.

Por todo ello, CSIF "no puede estar en la firma protocolaria de hoy, pero sí participaría en una firma más ambiciosa, con luz y taquígrafos que se precisen, pero siempre que los acuerdos sean más amplios y recojan al menos la mayoría de las reivindicaciones de unos trabajadores que con su esfuerzo se han hecho acreedores no sólo de nuestra gratitud sino también de un justo y merecido reconocimiento laboral y económico".