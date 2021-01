CSIF pide acelerar el ritmo de vacunación en sectores que "deben considerarse prioritarios"

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide a la Administración que acelere el ritmo de vacunación especialmente en los sectores que "deben considerarse prioritarios".

Es evidente que el personal y residentes de instituciones sanitarias y sociosanitarias y personal de riesgo son un grupo prioritario, pero "es imprescindible" buscar la inmunidad cuanto antes en aquellos que nos proporcionan servicios o bienes de primera necesidad que son muchos: personal de supermercados y comercio local; cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado; personal de limpieza de centros socio-sanitarios; transportistas; funcionarios de prisiones; personal de farmacia; etc. Es decir, todo el personal considerado esencial y que tiene que se tiene que mantener trabajando aunque se decrete el confinamiento de la población.

En este sentido, CSIF entiende que "las imprecisiones, mensajes contradictorios y continúas rectificaciones del Gobierno regional están sembrando una gran desconfianza entre los trabajadores y el sector empresarial que muchas veces no sabe a qué atenerse".

Sin ir más lejos, ayer el BOR publicaba los servicios y establecimientos que quedaban fuera de la limitación de las 5 de la tarde. Hoy la Administración "ha concretado esta lista y corregido algunos errores detectados".

Para este sindicato, "no es muy serio que a un sector se le diga hoy que cerrarán su centro de trabajo y mañana se les diga que no". Un ejemplo es el de los centros de día: "ayer se comunicó su cierre y hoy se dice que no".

No olvidemos que "estas medidas pueden dar lugar a despidos de trabajadores y el cese en una actividad que implicaría perjuicios evidentes entre los usuarios y un gran problema de conciliación a sus familias".

En este y en otros muchos casos, CSIF entiende que los responsables políticos "están haciendo gala de una gran falta de sensibilidad y despreocupación frente al estrés que producen sus decisiones poco meditadas entre la población, empresas y trabajadores que tienen que sufrir las consecuencias de irresponsabilidad".

Ante "tanta inseguridad", CSIF exige que el Gobierno de La Rioja acelere su plan de vacunación. Que establezca un calendario y "una estrategia de vacunaciones bien definida, con un orden riguroso y determinado de los sectores de población que deben ser vacunados". Es decir, concretar cómo, cuándo, dónde y a quién se va a vacunar para "evitar desconfianza y como la mejor herramienta que tenemos ahora frente al Covid".