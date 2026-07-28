CSIF reprocha a Gerencia de UR la creación de 'Adjunto a la rectora' mientras "se abandonan" necesidades de la plantilla

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado hoy su "rechazo frontal a la propuesta presentada por el Gerente de la Universidad de La Rioja en la Mesa Única del Personal Técnico, Administrativo, de Gestión y Servicios (PTGAS) celebrada este martes".

Como explica el sindicato en un comunicado, "la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla la creación del puesto eventual "Adjunto para la Comunicación en la Oficina de la Rectora", con nivel A1, sin titulación específica, que supondrá un coste superior a los 60.000 euros anuales".

CSIF califica esta contratación de "inadmisible" y reprocha a Gerencia la "total desconexión" con las necesidades reales del personal de la universidad, después de que "durante años, se han bloqueado las mejoras laborales de la plantilla escudándose de forma recurrente en la falta de presupuesto".

Entre los "agravios y mermas de derechos" que sufre el personal PTGAS, este sindicato destaca "el impago prolongado de los grados 1 y 2 de la Carrera Profesional, la ausencia de incrementos en los complementos específicos en la mayoría de cuerpos y escalas, la falta de fomento de más plazas para la promoción interna y la urgente necesidad de contratar a más personal en servicios esenciales que han visto duplicado su volumen de trabajo en los últimos años".

"Mientras las demandas históricas de los trabajadores permanecen desatendidas, Gerencia justifica este nuevo gasto argumentando la necesidad de reforzar la coordinación estratégica de la comunicación institucional", lamentan desde CSIF.

Aseguran desde el sindicato que "la Universidad de La Rioja ya contaba con una Oficina de Comunicación integrada en el Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación pero en esta modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo, también se contempla la división de esta Oficina en dos servicios diferenciados: el Servicio de Comunicación y Relaciones con los Medios, integrado por cinco personas, y el Servicio de difusión, cultura y proyección institucional, formado por otras cinco personas".

Además de estos servicios, "se mantiene el Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación, con un director al frente", y "a estos puestos se añade el nuevo puesto criticado por CSIF, que es el Adjunto para la Comunicación, dependiente directamente de Rectorado".

Para CSIF, esta decisión evidencia "un agravio comparativo intolerable y una preocupante falta de sensibilidad hacia los empleados públicos de la Universidad de La Rioja", por lo que "lamenta profundamente que los recursos públicos se desvíen hacia la creación de puestos eventuales y estructuras de confianza de elevado coste económico, en lugar de poner fin a la merma de derechos y a la sobrecarga laboral del personal de la UR".