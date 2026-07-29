CSIF solicita formalmente a la Administración riojana que comience a negociar con el servicio de Oftalmología

Delegados de CSIF en La Rioja - CSIF

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado "formalmente" a la Administración riojana que comience a negociar con el servicio de Oftalmología del Servicio Riojano de Salud.

En nota de prensa, CSIF ha dado a conocer que ha presentado "una propuesta formal ante la Consejería de Salud y la Dirección del Servicio Riojano de Salud (SERIS) exigiendo la adopción inmediata de un plan de choque en el Servicio de Oftalmología".

El objetivo, ha dicho, es "reducir las desorbitadas listas de espera que padece la comunidad autónoma y que pese a la contratación de personal no se ve reflejado en los tiempos de espera por lo que denota que es más bien un problema organizativo".

De este modo, ha dicho, CSIF traslada el malestar del colectivo de facultativos ante una situación asistencial crítica, con una lista de espera para una consulta externa en Oftalmología supera actualmente los doce meses, mientras que la demora quirúrgica alcanza los diez meses.

El sindicato ha advertido de la "gravedad" de estos retrasos, que conllevan, ha dicho, un riesgo real de pérdida de visión irreversible en patologías oculares que requieren diagnóstico y tratamiento temprano.

A su juicio, el problema no es de plantilla, sino de organización. Así, ha dicho, la dotación actual de la especialidad, constituida por 36 médicos especialistas (de los cuales siete son residentes MIR) repartidos entre el Hospital Universitario San Pedro y el Hospital de Calahorra, es "técnicamente suficiente para garantizar una atención adecuada y equitativa en La Rioja".

De este modo, CSIF ha denunciado que el incremento de contrataciones de los últimos años "no ha servido para reducir las demoras debido a una nefasta gestión organizativa". A juicio del sindicato, la solución no pasa por contratar más personal de forma indiscriminada, sino por reorganizar eficientemente los recursos existentes y dar estabilidad a los equipos.