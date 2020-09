CSIF teme "por la recuperación de los pacientes con ictus en La Rioja"

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) manifiesta "su rechazo" a la intención de Sanidad de trasladar el Servicio de Rehabilitación y a todos sus profesionales fuera del hospital San Pedro de Logroño.

Una decisión que califican de "poco afortunada si tenemos en cuenta la decisiva labor de estos profesionales en la recuperación de muchas patologías y especialmente de las personas que han sufrido un ictus. De su pronta intervención depende la recuperación total o parcial de estos enfermos".

En concreto, el Servicio Riojano de Salud (SERIS) ya ha comunicado a estos profesionales su deseo de trasladar la Rehabilitación, que ahora se encuentra anexa al servicio de Urgencias del San Pedro, al Hospital General de La Rioja, "debido a la imperiosa necesidad de ampliar el espacio en dicho servicio y la anunciada remodelación del mismo. Sin duda, la Unidad de Daño Cerebral sería la más damnificada ya que la atención directa al ictus están los médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional y logopeda".

"El asunto es grave porque el servicio quedará separado, sin poder trabajar en equipo como se está haciendo en la actualidad. Y sin saber nada en absoluto de lo que va a ocurrir con los pacientes, ni cómo ni dónde se van a tratar", afirman desde el sindicato.

CSIF no se opone, "como no puede ser de otra forma, a que se solucionen cuanto antes los graves problemas que sufre el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, no sólo de espacio, sino también de personal de todas las categorías y de organización. Por ello, fuimos los primeros en denunciar estas deficiencias y hemos venido acompañando a estos profesionales en todas sus reivindicaciones, también en las concentraciones de los últimos lunes".

Pero precisamente por todo ello, "este sindicato nunca ha creído que sea la solución esté en 'desvestir a un santo para vestir a otro'. Este es el caso, la idea de sacar a estos profesionales del hospital San Pedro es un disparate".

Con todo ello, afirman, "no se puede entender que después de las campañas para la prevención y tratamiento de los ictus, una de las enfermedades más frecuentes por desgracia en nuestro país y con fatales consecuencias si no se tratan a tiempo, las autoridades sanitarias de La Rioja hayan tomado esta incomprensible decisión".



Más aún, el propio SERIS anunció "a bombo y platillo", y con razón, la inauguración de la Unidad de Daño Cerebral Adquirido (Unidad Ictus) en el Hospital San Pedro, dentro del Plan de Salud de La Rioja 2015-2019, como una solución eficaz para el tratamiento de estos pacientes que sumaban entonces 750 enfermos al año. En los primeros días de su puesta en funcionamiento, consiguió reducir la mortalidad en más de un 66 por ciento.

Para CSIF es "lamentable que se tome esta decisión dos días después de la conmemoración del Día Internacional de la Fisioterapia, un día para resaltar la importancia del trabajo y la contribución de los fisioterapeutas a la salud pública".

CSIF exige a la Administración "que estudie otras soluciones para ubicar a estos profesionales sanitarios cerca de sus pacientes en el hospital San Pedro de Logroño, como hospital de referencia de la Unidad Ictus".