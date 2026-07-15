CSIF vuelve a alertar de "las temperaturas inhumanas" de los centros del Servicio Riojano de Salud

CSIF vuelve a alertad de "las temperaturas inhumanas" de los centros del Servicio Riojano de Salud - CSIF

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha alertado "por enésima" vez la situación de "extrema gravedad por altas temperaturas" en la que trabaja el personal de los centros sanitarios en La Rioja y en la que son atendidos los pacientes.

CSIF recuerda que "ya ha denunciado desde hace años estas insalubres condiciones en centros como el Centro Mental de Albelda, zonas del Hospital San Pedro, centros de salud como el de Alberite, el Gonzalo de Berceo de Logroño y en este caso el C.S Joaquín Elizalde".

En este centro de atención primaria "que cuenta con un mas que obsoleto sistema de climatización que da muchos problemas tanto en verano como en invierno y que CSIF ha denunciado muchísimas veces, se alcanzaron ayer 14 de julio temperaturas de 34,6ºC en la zona de admisión y de 30,8ºC en consultas".

La normativa (RD 486/1997) determina que "para trabajos sedentarios la temperatura de trabajo no puede superar los 25ºC y para trabajos ligeros los 27ºC por lo que las condiciones de este centro están totalmente fuera de la legalidad".

"Es imposible -dicen desde el sindicato- atender a los pacientes y ser atendido por un profesional en estas condiciones y los trabajadores recurren a ventiladores propios o se van cambiando a consultas menos castigadas por la altas temperaturas pero en las cuales no se baja de los 28,9ºC".

CSIF "ya ha denunciado otros años las carencias del sistema de climatización del centro de salud Joaquín Elizalde y a pesar de ello, la administración sigue sometiendo a trabajadores y usuarios a temperaturas que incumplen la normativa y que están poniendo en riesgo real a trabajadores y a las personas que acuden al centro de salud, siendo muchas de ellas pacientes especialmente sensibles".

Los problemas de climatización "no son nuevos en este centro de atención primaria y la falta de previsión de la administración deja en evidencia su capacidad para realizar una correcta gestión de los servicios públicos".

Para CSIF, "es inadmisible que la Consejería de sanidad no tome medidas para garantizar el bienestar y la salud de los trabajadores del SERIS y de los usuarios, en lo que es una alarmante falta de planificación e inversión".

"Es vergonzoso que la administración sanitaria, que debería ser ejemplo de cumplimiento riguroso de la normativa, sea la que mas la incumple y no sea sancionada. ¿Qué pasaría si en una empresa privada se produjesen estas graves irregularidades? Una vez más, y como ya es costumbre de este Gobierno, "consejos vendo y para mí no tengo", finalizan desde el sindicato.