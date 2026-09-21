El cuarto día de San Mateo ofrece mañana el XVII Concurso de Calderetas Riojanas como plato fuerte

Archivo - Concurso de calderetas de San Mateo en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo de mañana, martes 22 de septiembre y cuarto día festivo, contará con el XVII Concurso de Calderetas Riojanas como el plato fuerte

La convocatoria se desarrollará entre las 10:00 y las 17:00 horas en la calle Gonzalo de Berceo. La jornada contará, además, con degustaciones, actividades infantiles y familiares, pelota, festejos taurinos y diferentes actuaciones musicales.

El día comenzará a las 9:00 horas con una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho organizada por la Peña La Unión en Doce Ligero. A la misma hora tendrán lugar las dianas con la Asociación Logroño Gaita y Tambor.

A las 9:30 horas se celebrarán las vaquillas populares en la plaza de toros de La Ribera. A las 10:00 horas dará comienzo el XVII Concurso de Calderetas Riojanas, una de las citas más esperadas de todos los sanmateos que se prolongará hasta las 17:00 horas en la calle Gonzalo de Berceo.

La programación continuará a las 11:00 horas con el 35 Torneo de Pelota Mano en el Frontón del Revellín. A esa misma hora, dentro de la Semana Gastronómica, habrá degustaciones en la Plaza del Mercado, con mejillones con fritada riojana, por la Peña La Simpatía, y embuchados, a cargo de la Peña Rondalosa.

La Peña La Alegría ofrecerá también una degustación de chorizo al vino en la Glorieta del Doctor Zubía.

Asimismo, desde las 11:00 horas se podrá participar en el torneo de rana adulto e infantil organizado por la Peña La Unión, mientras que la Peña Logroño programará un taller de robótica en la Plaza Martínez Flamarique.

A las 11:30 horas abrirá sus puertas el espacio 'Matinales Mateas en familia', en el Espacio Peñas 2.0.

Las actividades infantiles continuarán a las 12:00 horas con la fiesta infantil Kids&us, organizada por la Peña Aster.

En el Espacio Peñas 2.0 se desarrollará también un taller de cocina infantil.

A las 12:00 horas, la Peña Logroño organizará una degustación de migas y la entrega de trofeos del XLII Maratón de Mus.

ENTREGA DE LLAVES Y VERMÚ

A las 12:30 horas, se celebrará la primera entrega del Premio Talento Joven de Juventudes Peña Logroño, mientras que en el Espacio Peñas 2.0 tendrá lugar el Día de la Peña Aster.

A las 13:00 horas, la Peña Logroño celebrará la XXXVIII edición de la entrega de las Llaves de Oro.

También a esa hora, la Casa de Andalucía organizará actividades con hinchables y un concurso de zurracapote.

A las 13:30 horas se celebrará la entrega de premios del XXIV Certamen Internacional de Pintura de la Peña Taurina El Quite, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.

Por su parte, el Espacio Peñas 2.0 acogerá a las 13:30 horas el 'Vermú torero'.

Ya por la tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas, la Peña La Unión organizará un tardeo con juegos de mesa en Ateneo Riojano, 10.

A las 17:30 horas, el Espacio Peñas 2.0 acogerá el 'Café cantante' de Álvaro de Pepa.

A las 18:00 horas regresarán las propuestas infantiles con las Marionetas de Maese Villarejo en El Campillo.

A la misma hora se celebrará en la plaza de toros de La Ribera un festejo taurino con la participación de Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Fabio Jiménez.

También a las 18:00 horas, la Casa de Andalucía organizará el bingo 'bola bola', con 'Bárbara Reina de la Pantaloneta'.

Los Centros Jóvenes ofrecerán entre las 18:30 y las 19:30 horas diferentes propuestas, como el 'Pasapalabra San Mateo' en el Centro Joven Lobete, el trivial '¿Eres riojano de pura cepa?' en El Cubo y 'Momentos Mateos' en El Tacón.

Entre las 19:00 y las 21:00 horas, la Asociación de Vecinos El Campillo ofrecerá una degustación de salchichón.

A las 19:15 horas, el Frontón Javier Adarraga acogerá una nueva jornada de la Feria de San Mateo de pelota a mano.

CONCIERTO DEDICADO A LA OREJA DE VAN GOGH

La música cobrará especial protagonismo a partir de las 20:00 horas.

La Plaza del Ayuntamiento acogerá, hasta las 21:30 horas, el concierto tributo 'La Reina del Pop', dedicado a La Oreja de Van Gogh.

En la Plaza del Parlamento, entre las 20:00 y las 23:00 horas, se celebrarán los Conciertos Parrilla Equal.

A las 20:30 horas, el parque Gallarza será escenario del concierto de la orquesta SON&DO 'Bailando en plata'.

A esa misma hora está previsto el desfile de salida de los toros, organizado por la Federación de Peñas, la Peña Aster ofrecerá una degustación de tartas de queso, y el Espacio Peñas 2.0 contará con la actuación de DJs.

A las 21:00 horas, el Teatro Bretón acogerá la representación de 'Mejor no decirlo', con Imanol Arias y María Barranco.

La programación continuará a las 22:00 horas con un bingo popular organizado por la Peña Rondalosa.

A esa misma hora, en el Espacio Peñas 2.0 estará DJ Sofía Cristo y DJ Pippo, mientras que la Casa de Andalucía contará con la orquesta 'Maialen y Patxi'.

A las 23:00 horas, la Plaza del Ayuntamiento acogerá el concierto de 'Da igual'.

A esa misma hora, la Casa de Andalucía ofrecerá el concierto de 'Bordon 4'.

La jornada concluirá con una nueva sesión de la orquesta 'Maialen y Patxi', a partir de las 00:30 horas, en el parking del Revellín.

El programa completo de las actividades lúdicas y culturales de la semana de San Mateo está disponible en la web del Ayuntamiento de Logroño.