Cuatro de cada diez personas cuidadoras en La Rioja pertenecen a la 'generación sándwich'

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada diez (45,6 por ciento) personas cuidadoras riojanas pertenecen a la conocida como 'generación sándwich', según el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', realizado a una muestra representativa de más de 3.200 personas cuidadoras en nuestro país y elaborado por Laboratorios Cinfa con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Es decir, además de atender a un familiar mayor, se ocupan de hijos o hijas a su cargo.

Asimismo, tres de cada cuatro (77,1 por ciento) dicen compaginar este rol con su actividad profesional. Esta investigación se enmarca en el movimiento de Cinfa por los cuidados, que la compañía lleva años promoviendo para acompañar y apoyar a los pacientes y a las personas que les cuidan.

PERFIL DE LA PERSONA CUIDADORA RIOJANA: MUJER DE 49 AÑOS

El I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados ha trazado el perfil de la persona cuidadora en La Rioja, que tiene de edad media 49 años y que, en tres de cada de cuatro casos (74,2 por ciento), es mujer y cuidadora principal, frente al 25,8 por ciento de hombres que asume este rol. También en tres de cada de cuatro casos (75,2 por ciento), el miembro de la familia atendido es el padre o la madre de la persona encuestada y, en la mitad (51,7 por ciento), su edad supera los 81 años.

Por otra parte, tres de cada diez (33,5 por ciento) conviven con la persona a su cargo y el 46,2 por ciento afirma atender a familiares con algún grado de dependencia. Asimismo, la mitad (51,9 por ciento) declara llevar más de dos años asumiendo esta responsabilidad, con un tiempo promedio atendiendo al familiar de 3,6 años. El 53,6 por ciento lleva a cabo los cuidados con una frecuencia semanal y el 46,4 por ciento restante lo hace de forma diaria.

La investigación revela también que, de media, las personas encuestadas riojanas dedican 21,2 horas semanales a esta labor y tres de cada cuatro (75,4 por ciento) afirman haber tenido que quitar tiempo de otras actividades: el 56,5 por ciento se lo ha restado al ocio; el 45,2 por ciento se lo ha quitado a sí misma y cuatro de cada diez (41,9 por ciento) han prescindido de tiempo con otros familiares y amigos. Respecto al reparto de las tareas, el 16,1 por ciento asegura actuar como único cuidador o cuidadora, mientras que el 83,9 por ciento restante comparte responsabilidades a la hora de atender a su familiar.

En este sentido, la mitad (50,7 por ciento) de los riojanos

y riojanas encuestados que comparten los cuidados lo hace con los hermanos o hermanas; uno de cada cuatro (24,6 por ciento), con la pareja y dos de cada diez (21,7 por ciento), con otros familiares. El 17,4 por ciento comparte esta labor con los hijos e hijas, mientras que el 15,9 por ciento lo hace con la madre.

Francisco José Tarazona Santabalbina, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), apunta: "El I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados nos permite conocer la realidad de las familias cuidadoras en nuestro país, una labor esencial, no solo por el tiempo que dedican, sino también por el bienestar que proporcionan a la persona que cuidan. Conocer esta realidad en torno a los cuidados es imprescindible para una toma de conciencia social, porque cuidar a la persona cuidadora es velar también por nuestras personas mayores".

La edad avanzada y una enfermedad neurodegenerativa, principales motivos del cuidado en La Rioja Por otra parte, de acuerdo con el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, una de cada tres (34,3 por ciento) personas cuidadoras en La Rioja considera que la edad avanzada de su familiar es el primer motivo de que necesite ser cuidado. El segundo es una enfermedad neurodegenerativa (17,9 por ciento) y el tercero, la soledad (10,4 por ciento).

TIPO DE CUIDADOS

Respecto al tipo de cuidados que se prestan al familiar en La Rioja, siete de cada diez (72,7 por ciento) le hacen compañía para apoyarle emocionalmente y el 57,5 por ciento acude con él o ella a las citas médicas. El 53,5 por ciento le organiza la atención médica - gestión de citas y seguimiento de informes y resultados de pruebas-, el 46,5 por ciento pasea con su familiar y el 43,3 por ciento le acompaña a la calle en sus gestiones cotidianas.

Al ser preguntadas por cómo asumen hoy este papel, seis de cada diez (59,8 por ciento) personas cuidadoras riojanas lo consideran una elección personal y el 54,9 por ciento, una muestra de afecto. Para una de cada tres (36,6 por ciento), este rol constituye una obligación personal o familiar y, para casi tres de cada diez (29,3 por ciento), dignifica como persona.

Una de cada diez considera que su economía le impide plantearse otra opción (11 por ciento) y vive la labor de cuidado como una carga (también el 11 por ciento), mientras que, para el 8,5 por ciento, es una obligación social. En esta línea, en La Rioja, ocho de cada diez (81,8 por ciento) personas cuidadoras consideran que atender a su familiar tiene tanto aspectos positivos como negativos.

La mitad (51,9 por ciento) de aquellas que han declarado que tiene aspectos positivos apunta a la satisfacción de cuidar a un ser querido como la emoción que predomina en su experiencia de cuidado. También para la mitad (50,6 por ciento), una de las emociones primordiales es la tranquilidad de saber que su familiar está bien atendido y, para el 39,2 por ciento, la alegría por los momentos compartidos.

Para quienes consideran que el cuidado tiene aspectos negativos, la preocupación y la duda de si se está haciendo lo suficiente es la sensación predominante en el 55,7 por ciento de los casos. La mitad (50 por ciento) experimenta cansancio o agotamiento físico y/o emocional, mientras que cuatro de cada diez (40 por ciento) personas cuidadoras sienten responsabilidad y que tienen que estar siempre pendientes.

La incertidumbre de quién les reemplazará en el cuidado, principal preocupación El I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados también aborda las preocupaciones que inquietan a quienes asumen el rol de cuidadora o cuidador. Para una de cada tres (35,4 por ciento) de las personas riojanas encuestadas, la principal inquietud es la incertidumbre de quién cuidará a su familiar si en algún momento no puede.

A tres de cada diez (30,6 por ciento), les preocupa que esta labor pueda afectar a su salud y un porcentaje similar (29,5 por ciento) duda de si estará cuidando bien a su familiar. Cabe destacar también que, en la comunidad riojana, tres de cada cuatro (77,9 por ciento) personas cuidadoras opinan que atender a un familiar mayor les ha cambiado el modo de ver la vida: el 27,5 por ciento ahora valora más el tiempo y las pequeñas cosas y una de cada cuatro (24,6 por ciento) siente que su visión vital ha cambiado un poco, pero no de manera fundamental. El 14,5 por ciento cree que su vida está más enfocada a los demás que a sí misma y el 11,3 por ciento, que se ha hecho más fuerte y resistente.

Respecto a las habilidades o valores que las personas cuidadoras afirman haber desarrollado con su nueva labor, la paciencia y la tolerancia (61,3 por ciento) ocupan el primer puesto, seguidas de una mayor empatía y capacidad de escucha (41,3 por ciento) y una mayor fortaleza emocional (32,5 por ciento).

Por último, la mitad (52,3 por ciento) de las personas encuestadas en La Rioja considera que la situación de cuidado ha fortalecido su relación con el familiar atendido. En cuatro de cada diez casos (41,3 por ciento), este vínculo no ha experimentado variaciones y, en el 6,4 por ciento, la relación se ha deteriorado.