Cuatro grandes conciertos, coloquios y talento joven y riojano, ingredientes del XI Festival de Música Contemporánea

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al director artístico de Rioja Filarmonía y del festival, Jorge Nicolás Manrique. - GOBIERNO DE LA RIOJA

Tendrá lugar del 19 de octubre al 14 de noviembre en diferentes espacios; Museo Würth, Conservatorio y La Gota de Leche

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro grandes conciertos con artistas de renombre, charlas, coloquios, debates para "dialogar" de la música y talento joven y riojano son los ingredientes que componen la undécima edición del XI Festival de Música Contemporánea que se celebrará de la mano de Rioja Filarmonía y el apoyo del Gobierno de La Rioja.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado esta nueva edición junto al director artístico de Rioja Filarmonía y del festival, Jorge Nicolás Manrique, animando a todos los riojanos a acudir a estas citas con la cultura musical. Un ciclo para "estudiar, analizar y disfrutar de la música contemporánea" que "aunque a priori puede no entrar muy bien, una vez te acercas a ella y la conoce, entra de una forma mucho más amable", tal y como han indicado.

ENTRE EL 19 DE OCTUBRE Y EL 14 DE NOVIEMBRE

El XI Festival de Música Contemporánea de La Rioja se desarrollará entre el 19 de octubre y el 14 de noviembre con actividades y conciertos en diferentes lugares; el Museo Würth La Rioja, el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo y el Centro de Cultura Joven 'La Gota de Leche'.

Iturriaga ha subrayado que "el apoyo del Gobierno de La Rioja a este certamen responde al compromiso de seguir acercando a la sociedad riojana la creación musical contemporánea, consolidando a nuestra comunidad dentro de los circuitos nacionales de la cultura y reforzando al mismo tiempo el talento emergente y riojano".

Muestra de la presencia riojana, ha continuado, "será la participación en el festival del divulgador musical Eduardo Chavarri; de uno de los mejores percusionistas de España y del mundo como es Rubén Martínez Orio; así como de la posibilidad de poder disfrutar de la violinista Patricia Muro, una joven riojana que está haciendo carrera por el mundo".

"UN PASO MÁS EN LA TRAYECTORIA DEL FESTIVAL"

Por su parte, Jorge Nicolás Manrique ha señalado que "esta undécima edición supone un paso más en la trayectoria del festival y es posible gracias al apoyo incondicional del Gobierno de La Rioja. Una apuesta que se extiende a Rioja Filarmonía y que nos va a permitir, además, actuar en grandes salas como el Auditorio de Zaragoza el próximo 20 de octubre o en los Teatro del Canal de Madrid el 1 de noviembre".

Siempre con la idea de apoyar el potencial de los jóvenes talentos, acercar este género al público riojano y la apuesta por la nueva creación artística, el festival contará con la participación de ensemble y agrupaciones de prestigio nacional e internacional, como Grupo Enigma, de Zaragoza, y Plural Ensemble, de Madrid, que se estrena este año en La Rioja.

'ALTER MUNDI'

Asimismo, se presentará por primera vez en nuestra comunidad la producción 'Alter Mundi', coproducción de Rioja Filarmonía y el ensemble sevillano Taller Sonoro, y debutará el cuarteto de cuerda Moser String Quartet, con la violinista riojana Patricia Muro entre sus integrantes.

Además, el musicólogo Eduardo Chávarri ofrecerá una charla dedicada a Pierre Boulez con motivo del centenario de su nacimiento.

CITAS CON LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

El concierto inaugural tendrá lugar el próximo domingo, 19 de octubre, a las 12,30 horas, en el Museo Würth La Rioja y tendrá un marcado carácter 'riojano'. 'Alter Mundi' es una coproducción de Rioja Filarmonía y Taller Sonoro estrenada el pasado mes de mayo en Sevilla con obras de Mirna Everhard (en colaboración con el percusionista riojano Rubén M. Orio), Carmen Asenjo-Marrodán (obra de encargo) y Joanna Bailie, compositora británica con raíces riojanas.

El segundo concierto, con obras de Mochizuki, Frances-Hoad y Webern es, además, un encuentro abierto con Moser String Quartet. Tendrá lugar el 21 de octubre, a las 19,30 horas, en el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo y, tras el concierto, como ha confirmado Manrique, "se mantendrá una dinámica de charla/coloquio con las componentes del Cuarteto, entre las que se encuentra la violinista riojana Patricia Muro Francia, que nos hablará de su experiencia en el mundo profesional".

La tercera cita musical es el estreno del prestigioso grupo madrileño Plural Ensemble en el Festival de Música Contemporánea de La Rioja. Interpretarán obras de Helga Arias, Ethel Smyth, Rosa García Ascot o Alicia Díaz de la Fuente, entre otros autores, y tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples de La Gota de Leche el sábado 8 de noviembre a las 20,00 horas.

El festival llegará a su fin con el concierto del Grupo Enigma, que se presenta en Logroño con el cuarteto original de músicos que fundaron dicha agrupación: un percusionista, un flautista, un pianista y un clarinetista.

Se trata de una mirada hacia sus orígenes en 1988 e interpretarán obras de compositores contemporáneos tan reconocidos como Carmelo Bernaola, Joan Guinjoan o Luis de Pablo. Este concierto se realizará en el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo el viernes 14 de noviembre a las 19,00 horas.

Y un día antes, el jueves 13 de noviembre, también en el Conservatorio, a las 18,00 horas, tendrá lugar una actividad complementaria que pone el foco en el ámbito más didáctico y divulgativo del festival.

El musicólogo riojano Eduardo Chávarri Alonso ofrecerá una charla titulada '100 años de Boulez: el compositor que quería dinamitar la ópera', como homenaje al compositor y director francés Pierre Boulez (1925-2016) en el centenario de su nacimiento.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

Todas las actividades y conciertos del festival serán de entrada libre hasta completar aforo. Para el concierto inaugural en el Museo Würth La Rioja será necesario realizar una reserva previa y gratuita en la página web del museo (www.museowurth.es) o en la de Rioja Filarmonía (www.riojafilarmonia.com).