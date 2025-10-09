Cuatro grupos participarán este viernes y sábado el 'VIII Certamen de Tunas Ciudad de Logroño

Este fin de semana se celebrará en la capital el 'VIII Certamen de Tunas Ciudad de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'VIII Certamen de Tunas Ciudad de Logroño 'se celebrará los días 10 y 11 de octubre en diferentes espacios de la capital riojana.

El evento, a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja, está organizado por la Tuna Universitaria de La Rioja y Proyecto Hombre y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, la librería Santos Ochoa y la cafetería Urcey.

El certamen contará con la participación de la Tuna de Magisterio de Sevilla, la Tuna Universitaria de Santander, la Tuna de la Universidad de Alcalá de Henares y la Tuna Universitaria de la Rioja en calidad de anfitriona.

El programa de actos comenzará el viernes 10 con la recepción a las tunas invitadas para, posteriormente, repartirse en distintos grupos por varias zonas de la ciudad para amenizar las calles.

El sábado 11, a partir de las 19 horas, en el Auditorio Municipal de Logroño acogerá un festival en el que las tunas invitadas concurrirán por obtener los reconocimientos a la mejor tuna, al mejor solista, la mejor pandereta y tuna más simpática.

Durante la deliberación del jurado, la Tuna Universitaria de La Rioja interpretará varios temas.

Las entradas para este festival se pueden adquirir en las librerías Santos Ochoa de Calvo Sotelo y Gran Vía, en la cafetería Urcey o en el Café Moderno. Su precio es de 10 euros y los beneficios del acto irán destinados íntegramente a Proyecto Hombre La Rioja.