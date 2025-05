Cuatro líneas del servicio de transporte urbano se verán afectadas el domingo con motivo de la 'Fiesta del atletismo'

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales el domingo, 1 de junio, entre las 9,00 y las 14,00 horas y las 15,30 y las 20,30 debido a la celebración de la 'Fiesta del atletismo' en el entorno del paseo del Espolón.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Línea 2 Yagüe - Varea: Avenida Gran Vía Juan Carlos I. - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz.

Varea - Yagüe: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Avenida Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5 Madre de Dios - Valdegastea: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - Avenida Solidaridad -c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz. Línea 9 Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra.

Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - Avenida Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - Avenida Doce Ligero - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey. Línea 10 Hospital San Pedro - El Arco: Avenida de la Paz - Avenida Colón - Avenida Solidaridad - Avenida Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco - Hospital San Pedro: Avenida Gran Vía Juan Carlos I - Avenida Solidaridad - c/ Villamediana - Avenida Colón - Avenida de la Paz.