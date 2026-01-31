Cuatro líneas del servicio de transporte urbano se verán afectadas el sábado debido a una concentración

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cuatro líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales el sábado, 31 de enero, entre las 18 y las 20 horas, con motivo de una concentración programada.
Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.
Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.
Las afectadas son:
Línea 2 Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5 Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 9 Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10 Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.