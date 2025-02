Cuatro líneas del transporte urbano y varias calles se verán afectadas el domingo por la mañana por una prueba deportiva

LOGROÑO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales este domingo, 9 de febrero, con motivo de la tercera edición de la prueba deportiva 'En Logroño se corre'. Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Líneas de autobús modificadas:

Las líneas 2, 5, 9 y 10 modificarán sus itinerarios en el horario que se indica a continuación:

De 10,30 a 13,00 horas

LÍNEA 2 Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

LÍNEA 5 Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Villamediana.

LÍNEA 9 Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey.

LÍNEA 10 Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

CALLES AFECTADAS

La prueba deportiva 'En Logroño se corre' se celebrará el domingo 9 de febrero a partir de las 11,00 horas en dos modalidades competitivas (10 y 5 km), a las que se les suma una prueba familiar de 1,5 km y una marcha caminando de 5 km. La carrera familiar comenzará a las 11,00 horas.

Partirá del Paseo del Espolón (calle Muro de Francisco de la Mata) para continuar por las calles Bretón de los Herreros, Once de Junio, Portales, Capitán Gallarza, Hermanos Moroy, Marqués de Vallejo, Portales, Muro del Carmen y llegada a Muro de Francisco de la Mata.

Respecto a las pruebas de 5 km, 10 km (dos vueltas al circuito) y marcha de 5 km, comenzarán a las 11,30 horas desde el Paseo del Espolón (calle Muro de Francisco de la Mata).

Entre las 11,00 y las 13,00 horas los vados y vehículos estacionados en la zona del circuito únicamente podrán ser utilizados como vía de salida cuando sea compatible con las circunstancias de la carrera. Debido a las afecciones de tráfico en el centro de la ciudad, desde la Policía Local de Logroño se recomienda restringir al máximo el uso de vehículos.