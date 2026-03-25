Cuatro películas, entre ellas 'Los domingos', en el nuevo ciclo 'Cine oro' los jueves de abril para mayores de 65 años

Archivo - 'Los domingos',película de Alauda Ruiz de Azúa - SSIFF - Archivo

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Los Domingos', 'Perfect Days', 'Vidas pasadas' y 'Living' componen el nuevo ciclo, denominado 'Cine oro', que dirigido a personas mayores de 65 años, al precio de un euro, se proyectarán los jueves de abril -comenzando el 9-, a las 19,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo.

Una iniciativa de la que ha informado el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, que ha indicado que las localidades se pueden adquirir, a través de www.entradas.com, y en las taquillas de la Gonzalo de Berceo.

Ha explicado que se trata de "acercar la cultura, el cine en concreto, a nuestros mayores, en un lugar céntrico y accesible para ellos". Ha apuntado que se desarrollará estos cuatro jueves de abril, 9, 16, 23 y 30, con idea de "ver si se le puede dar continuidad".

En este punto, ha señalado que "hemos dado una vuelta de tuerca más a la iniciativa del Ministerio de Cultura de cine senior, que permite por dos euros acudir al cine los martes a las personas mayores, poniendo las localidades a un euro" .

"Apostamos por el cine como experiencia compartida, no solo como un consumo cultural de una película, sino como un lugar de encuentro también para nuestros mayores", ha añadido Iturriaga. Para ello, se han programado un ciclo de películas "contemporáneas, de calidad, con historias humanas, con emociones y con acciones reflexivas".

Ha añadido, el director general de Cultura, que "es una programación cuidada, de películas que van a hablar de vida, van a hablar de decisiones, de memoria, de emociones y que van a invitar a esa mirada, a esa realidad con calma y con profundidad".

Las sesiones se inician con la ganadora de los premios 'Goya', 'Los Domingos', el 9 de abril, que dará paso a la japonesa 'Perfect Days', el 16 de abril. El 23 de abril será el turno de la estadounidense 'Vidas Pasadas', cerrando el 30 de abril la británica 'Living'.