Cuatro personas heridas en un accidente de tráfico en Hormilla al chocar con un jabalí

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en el camino de Azofra a Hormilla al chocar, a las 00,13 horas, con un jabalí, según ha informado el SOS Rioja 112, que ha indicado que fueron trasladado al Servicio de Urgencias de Nájera.

Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a Guardia Civil y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. Tres heridos son evacuados y un cuarto acude por sus medios al Servicio de Urgencias de Nájera.