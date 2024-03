El cuerpo sin vida del joven Javier Márquez apareció en el río Ebro con su móvil y su cartera

La investigación por la desaparición y muerte del joven de Santo Domingo de la Calzada continúa bajo secreto de sumario

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado que el joven Javier Márquez, cuyo cuerpo sin vida fue hallado ayer en el río Ebro a su paso por Logroño tras 19 días desaparecido, llevaba sus pertenencias -el móvil, la documentación y la cartera- encima en el momento en el que apareció, lo que ayudó a su identificación.

Además, la Policía ha indicado que la investigación por las causas de este suceso sigue en secreto de sumario por lo que todavía no se ha podido esclarecer ningún término de la desaparición y fallecimiento del joven.

Este jueves ha tenido lugar una rueda de prensa por parte de la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, junto al jefe superior de Policía de La Rioja, Manuel Laguna, para agradecer la labor de todo el dispositivo de búsqueda implicado en el caso de Márquez, tras el hallazgo por parte de bomberos voluntarios del CEIS Rioja del cuerpo del joven ayer en el río Ebro, pasado Riojaforum, tras casi veinte días de búsqueda.

"NO HA HABIDO FALTA DE MEDIOS"

Desde Delegación de Gobierno quieren incidir también en que "en ningún caso" ha habido "falta de medios" para buscar a Javier Márquez. "Se ha hecho lo que se tenía que hacer y no ha habido ningún tipo de descoordinación".

Arraiz ha reconocido que la búsqueda ha sido "muy intensa" pero sobre todo "muy complicada" y "aunque el resultado no ha sido el que hubiéramos querido, ésta ha permitido encontrar a Javier".

Ha querido recordar el caudal tan alto que llevaba el río Ebro a su paso por Logroño el día de la desaparición del joven -la madrugada del pasado 2 de marzo- y destacar la complejidad de buscar en el río en el que, incluso, un día, volcó una lancha con voluntarios en la búsqueda.

Por su parte, Manuel Laguna ha explicado que la investigación sigue en secreto de sumario por la autoridad competente por lo que, de momento, no pueden aportar más datos.

"Desde el principio, por el peligro y la situación del río de aquellos días, la hipótesis era que se podía encontrar a Javier en la zona del río y, por eso, centramos ahí la búsqueda desde el primer momento", ha indicado.

"Pensar en el decrecimiento del volumen del agua era algo que ha sido determinante finalmente porque el cuerpo de Javier estaba en su sitio muy complicado de acceder". Una vez que los bomberos localizaron el cuerpo "todo apuntaba que podía ser el de Javier" porque, además, contaba con sus pertenencias encima pero había que esperar al contraste de ADN.

EFECTIVOS DE BÚSQUEDA

La delegada del Gobierno ha querido destacar este jueves el trabajo de todos los efectivos que durante casi veinte días han participado en la búsqueda del joven de Santo Domingo sin descanso.

Tras mandar un mensaje de condolencia y apoyo a los familiares y amigos del joven, ha destacado que Policía Nacional ha sido quien ha dirigido y dirige la operación que ha contado "con todos los medios de la Jefatura Provincial de La Rioja, los GEOS, helicópteros y medios aéreos, guías caninos especialistas en búsqueda de personas, unidad de subsuelo y protección ambiental.

Por parte de Guardia Civil han participado GEAS, helicóptero, drones, el GAR y unidades de seguridad ciudadana y perros.

Además, ha colaborado también el Ayuntamiento de Logroño, con Policía Local, bomberos de Logroño, protección civil y el servicio de medioambiente y saneamiento del Consistorio.

También por parte del Gobierno de La Rioja con la presencia del ERIE, el SOS RIOJA y bomberos con carácter voluntario del CEIS Rioja.

Desde Cruz Roja, por su parte, se ha ayudado con medios materiales y asistencia psicológica y también han participado miembros de protección civil y la Unidad Canina de La Rioja. También han participado las jefaturas de Navarra y Aragón y agentes de la CHE para asesorar en la búsqueda.

La delegada ha querido hacer una mención especial a todos los voluntarios de Santo Domingo de la Calzada, lugar donde nació el joven, que han acudido diariamente a buscar al joven en Logroño.

"TODOS NOS HEMOS VOLCADO EN ESTE ASUNTO COMO SI FUERA ALGO PERSONAL"

Beatriz Arraiz ha señalado en varias ocasiones que se han puesto todos los medios disponibles al alcance para la búsqueda de Javier desde el primer momento. "Todos nos hemos volcado en este asunto como si fuera algo personal por lo que hay que agradecer la generosidad de todos los que han salido a la calle a buscar a Javier y esta explosión de solidaridad".

Además, ha reiterado, "no ha habido fallos en la coordinación. No se han cometido errores por parte de nadie pero tienen que entender que la búsqueda era complicada. No ha habido errores ni problemas de coordinación pero han pasado 19 días y hay que tener constancia y ser conscientes del estado del río todo estos días y de lo complicado de esta búsqueda".

"Policía Nacional es quien dirigía la investigación y ha contado en cada momento con los medios que ha considerado oportunos y necesarios para encontrar a Javier", ha finalizado.

Por su parte, Manuel Laguna ha querido explicar que la coordinación debía ser extrema porque "las zonas de búsqueda podrían obtener restos o vestigios de pruebas que podrían ser determinantes para la aparición de Javier".