La cultura riojana clama contra el "genocidio" en Gaza y reclaman "paz, reparación, justicia y libertad para Palestina"

Un camión con una gran pantalla, que emite imágenes de la situación de en Palestina, recorre Logroño para concienciar a la población

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cultura riojana, a través de un manifiesto -firmado por más de 300 personas-, que se ha leído en una concentración, convocada por 'Acampada por Palestina La Rioja, a las 20,00 horas, en el Espolón de Logroño, ha clamado contra el "genocidio" en Gaza y reclaman "paz, reparación, justicia y libertad para Palestina".

El escrito 'Cultura de La Rioja por Palestina' ha sido ratificado, entre otros, por artistas consagrados y distinguidos con las más altas condecoraciones institucionales, como los Galardones a las Artes y la Cultura Félix Reyes, Rosa Castellot, Pepe Viyuela, Javier Cámara o Jesús Rocandio, hasta nuevos talentos emergentes, pasando por autores y profesionales del sector en sus muy diversas manifestaciones, o creadores independientes, miembros de grupos teatrales, musicales y culturales de toda índole.

Antes de la lectura del manifiesto, Josúe Lapeña, que ha actuado como portavoz, ha señalado a los medios de comunicación que asistimos "al genocidio más destructivo o uno de los más destructivos que hay ahora en el planeta; el genocidio en el pueblo palestino". "Lo que queremos es que de alguna manera es que las instituciones, los partidos políticos se arriesguen y que tomen conciencia, y que dejen de mandar armas, de vender armas, y dejen entrar ayuda para que aquello no sea un holocausto".

"EXTERMINIO"

El manifiesto, por su parte, recuerda que en Gaza "no hay función de teatro esta noche ni concierto ni paz" porque "los están exterminando". "No quedan librerías ni cines ni escuelas ni hospitales; lo están destruyendo todo", y "ya no hay nadie que cuente historias a los niños ni tampoco nada que darles de comer". Todo ello, porque han asegurado "es un genocidio".

Han señalado que "hace ya demasiado tiempo que Israel pisotea los derechos humanos del pueblo Palestino", preguntándose que "¿hasta cuándo?. En este punto, han lamentado que haya habido ya "67.000 palestin@s asesinad@s, entre ell@s casi 18.000 niños y niñas. Después de más de 14.000 personas desaparecidas entre los escombros y en cárceles. Después de más de 120.000 personas heridas y mutiladas".

"LIMPIEZA ÉTNICA"

En el manifiesto han insistido en que es "un genocidio", así como que son "crímenes de guerra" y "una operación de limpieza étnica, aniquilación de un pueblo y apropiación de sus territorios". Aspectos que "no vamos a consentirlo en silencio", ante lo que "los profesionales de la cultura riojana expresamos públicamente nuestro más absoluto rechazo a la inacción de la mayoría de partidos políticos e instituciones internacionales".

Finalmente, han afirmado, en el manifiesto que "salvar vidas es prioritario, por lo que denunciamos la inacción de nuestros gobiernos y exigimos que fuercen a Israel a un alto el fuego definitivo, al desbloqueo y a no impedir la entrada y reparto de la necesaria ayuda humanitaria de forma inmediata y sin restricciones". "Pedimos la revisión del Acuerdo de Asociación Comercial y político con Israel, que tiene como condición expresa el respeto a los derechos humanos; y demandamos el embargo de armas y que se impongan sanciones a Israel", han concluido.

En la protesta se ha realizado una foto grupal, así como dos artistas han pintado en directo un cartel alusivo, desarrollándose también actuaciones musicales, entre otras, de Elena Araona, Clara Alonso, Floren Romero o Wilmaduo.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL PARLAMENTO

Por otra parte, Ulpiano Gómez, de Acampada Palestina por La Rioja, ha recordado que este viernes, a las 20,00 horas, habrá una nueva concentración, frente al Parlamento de La Rioja, a la que invita a acudir para pedir el fin del "genocidio".

Además, como acción de apoyo, un camión recorrerá hasta el viernes las calles de Logroño, con una gran pantalla, que emite imágenes "del horror que está ocurriendo en Gaza". Ello busca "sensibilizar" a la población y que "piense que tiene capacidad de actuar sobre esto".