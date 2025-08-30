La cultura riojana estrena la revista 'Almazuela' como "integración de las diferentes realidades" de la comunidad

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este verano ha nacido la revista cultural 'Almazuela', fruto del Trabajo de Fin de Máster de la riojana Patricia Izquierdo, que supone, declara, la "integración de las diferentes realidades de La Rioja".

'Almazuela' se ha estrenado con su primer número "El Nacimiento", donde artículos, reportajes y entrevistas dan forma un prototipo profesional, lleno de cultura y color.

Destacan contenidos sobre artistas emergentes de nuestra tierra como Valle Mozas o Luis Arrojo; artículos de asociaciones como el Sindicato de Vivienda o el reportaje de las danzas tradicionales riojanas.

Actualmente este primer número se puede leer online en la plataforma digital 'Calameo', o directamente a través del enlace de su Instagram @almazuelarevista.

Este proyecto de comunicación cultural consiguió el pasado mes de julio la Matrícula de Honor por ser el mejor TFM de la promoción 2024/2025 en el Máster en Estudios Internacionales sobre Medios Poder y Diversidad, de la Universidad Pompeu Fabra.

Sin embargo, su autora tiene claro que no es solo un trabajo universitario, e insiste en que es una revista con proyección de futuro, en la que sigue poniendo, asegura, "compromiso e ilusión".

Si bien 'Almazuela' es ahora un medio digital, el proyecto surgió con la intención de hacer una revista cuatrimestral en papel.

Pero para ello, Izquierdo explica que se necesitan colaboradores, públicos o privados, que quieran formar parte de esta "herramienta de conexión riojana", que, defiende, "está pensada para nuestra población, para conocer lo que hay en nuestra tierra y encontrar un lugar en común".