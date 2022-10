Cumplimiento Ley de la Cadena y políticas atractivas para incorporar a los jóvenes al campo, entre los objetivos de UAGR

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UAGR-COAG, Óscar Salazar, ha explicado que entre los retos que se marca la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja se encuentra el seguir "luchando" para que la Ley de la Cadena se cumpla y contar con "políticas atractivas" para conseguir la incorporación de los jóvenes al campo ante un sector "envejecido".

Óscar Salazar, en estos momentos presidente saliente de la entidad, ha atendido a los medios durante la celebración del XVI Congreso que celebra la Unión y en donde se ha sometido a la aprobación de los afiliados y afiliadas el Informe Sindical (con la actividad desarrollada durante los últimos 4 años), y la Ponencia de Política Agraria que defenderá el sindicato durante el próximo periodo.

Como ha reconocido, el camino andado "ha sido duro" marcado "por la situación de la pandemia, donde a los agricultores y ganaderos las rentas agrarias nos han disminuido mucho".

A ello se suma, además, "el incremento de las materias primas y de los costes de producción que nos están ahogando".

Por ello, el fin de la entidad es "seguir luchando contra esas amenazas". Entre ellas, ha dicho, "tenemos una Política Agraria Común con la que no estamos de acuerdo y, a nivel regional, deberemos seguir luchando también para que la Ley de la Cadena se cumpla".

En este sentido, ha afirmado, "los agricultores, viticultores y ganaderos no podemos seguir sufriendo esa posición de dominio que ejercen sobre nuestras producciones las grandes multinacionales y bodegas en las que nos pagan por debajo de los costes de producción. Así no podemos trabajar".

Como ha reconocido, de cara a los próximos meses y sobre si está sobre la mesa la necesidad de organizar nuevas movilizaciones, Salazar ha explicado que "nosotros lo primero que nos gusta hacer es dialogar, el diálogo estará siempre presente con nosotros pero tenemos que ver qué va sucediendo y lo que decida la Comisión Permanente".

Lo que está claro -a juicio de Salazar- es que "se pueden prescindir de muchas cosas en la vida pero no de la alimentación". "El problema que tenemos es que la alimentación caiga en manos de cuatro multinacionales porque todos estamos viendo qué pasa con las petroleras o con las energías... ¿queremos que eso pase con la alimentación?".

"La pandemia ha demostrado que somos imprescindibles, somos esenciales, por tanto las administraciones deben tomar medidas en el asunto y hacer otras políticas que favorezcan al sector".

También -ha dicho- ante un sector que es "envejecido" ya que "en más del 60 por ciento de las explotaciones está a manos de gente de más de 64 años".

"INCERTIDUMBRE Y TENSIONAMIENTO"

Por su parte, el miembro de la Ejecutiva de COAG, Andoni García, ha reafirmado la situación "de incertidumbre y tensionamiento" que existe en el sector cuyas perspectivas son "difíciles".

"Los incrementos de los costes, la especulación... todo ello encarece los precios y aunque ahora no nos planteamos movilizaciones porque tenemos algunas respuestas económicas para abordar la situación y el grado de interlocución con Agricultura es bueno, también es muy claro que en el momento en el que veamos que se agrava la situación o si no hay respuestas no se pueden descartar las movilizaciones".

Así ha dicho "sabemos que hay vigilancia real con la Ley de la Cadena y la agenda de Control Alimentario está trabajando y pidiendo inspecciones y estamos convencidos de que ayuda respecto a los precios pero falta mucho para que sea efectivo".

"Nosotros pedimos más inspecciones y que se generen estudios de cadena de valor sobre cada sector de producción y Agricultura no está sacando hacia adelante esos estudios que se había comprometido. También queremos que las propias ccaa saquen sus propios estudios porque se acerca a la realidad de cada agricultor". Finalmente también exigen que se hagan públicas las sanciones.

La clausura del Congreso está prevista para las 14,30 horas en donde, además del presidente o presidenta recién elegido/a, participarán el miembro de la Ejecutiva de COAG Andoni García, y la consejera de Agricultura, Eva Hita.