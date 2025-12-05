El Cupón Diario de la ONCE reparte 70.000 euros en La Rioja

El Cupón Diario de la ONCE reparte 70.000 euros en La Rioja
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 13:01

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el sorteo de este pasado jueves, 4 de diciembre, la suerte ha querido viajar a Logroño, agraciando 2 cupones con un premio de 70.000 euros. El vendedor de la ONCE, Pedro Osma Moreno, es quien ha traído la suerte a la capital. Pedro trabaja en el Quiosco, sito en Avenida Juan Carlos I,14.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 2 euros, un primer premio de 500.000 euros al contado a las 5 cifras más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, de lunes a jueves.

Además ofrece muchas opciones de premio, ya que ahora toca tanto a las primeras como a las últimas cifras: cuatro primeras, cuatro últimas, tres primeras, tres últimas, dos primeras, dos últimas y primera o última cifra que coincidan con el número sorteado.

Actualmente se comercializa el cupón del Extra de Navidad cuyo sorteo se celebrará el 1 de enero de 2026 y con el que por tan sólo 10 euro, se puede ganar hasta 400.000 euros en cada uno de los 90 premios.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

