Los cupones de la ONCE gritarán este 25 de noviembre que 'La violencia machista la paramos unidas'

Los Cupones De La ONCE Gritan 'La Violencia Machista La Paramos Unidas', En El Día Internacional De La Eliminación De La Violencia Contra La Mujer - ONCE

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del jueves, 25 de noviembre, está dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cinco millones y medio de cupones difundirán la importancia de seguir concienciando sobre la necesidad de eliminar esta lacra social.

Belén González Herrero, delegada territorial de la ONCE en La Rioja, María Marrodán Funes, delegada del Gobierno en La Rioja y Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial, han presentado este cupón con la frase 'La violencia machista la paramos unidas'.

El Grupo Social ONCE incorpora cada año a su plantilla a más de 100 mujeres, con o sin discapacidad, que han sido golpeadas por la violencia de género, dándoles la opción de reiniciar sus vidas de forma digna y plena a través del empleo.

Fundación ONCE desarrolla programas de sensibilización e inserción laboral de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, como 'Mujeres en modo ON VG', cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Con la dedicación de 26 profesionales repartidos por toda la geografía nacional atiende a 1.342 mujeres y consigue que otras empresas y entidades contraten a unas 80 mujeres víctimas de violencia de género al año, además de apoyar 15 proyectos de mujeres emprendedoras con esta realidad.

Por su parte, Inserta Empleo tiene en su bolsa de demandantes a un total de 3.443 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, con casi 2.000 participaciones en acciones formativas de mejora de la empleabilidad, logrando casi 1.000 inserciones laborales en datos acumulados.

Ilunion es un ejemplo de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, con más de 86 contrataciones en lo que va de año, y ha sido reconocida como una Organización pionera, al disponer de una Guía de Atención a Mujeres Trabajadoras Víctimas de Violencia de Genero.

Asimismo, la ONCE presta especial atención a la violencia que sufren las mujeres con ceguera o deficiencia visual grave, y forma a sus profesionales de Servicios Sociales en esta materia, informándoles de los recursos y programas de atención y de los protocolos de asistencia a los que deben derivar a las víctimas de las que tienen conocimiento, complementando esta iniciativa con la formación que dichos profesionales ofrecen a los expertos/as de los servicios públicos que atienden a estas víctimas, para que sepan cómo dirigirse a ellas cuando carecen total o parcialmente de visión.

El 58% de las personas que trabajan en el Grupo Social ONCE tiene discapacidad y, en algunos casos, ésta ha sido provocada por situaciones de violencia de género.

MUJERES CON DISCAPACIDAD, MAYOR RIESGO

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, en el año 2000, la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a Gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública.

Esta fecha es un día de recuerdo y solidaridad con las 1.118 mujeres asesinadas desde que, en 2003, comenzaron a registrarse estos casos. A esta cifra hay que añadir que esta violencia también ha quitado la vida de 44 menores, asesinados a manos de sus progenitores, o de las parejas o ex parejas de sus madres.

Es importante reseñar cómo este tipo de violencia afecta con más gravedad a las mujeres con discapacidad, según la Macroencuesta de Violencia de Género elaborada por el Ministerio de Igualdad que demuestra que experimentan mayor riesgo de sufrir violencia física y sexual que las mujeres sin discapacidad (20,7% frente al 13,8%), y que las secuelas psicológicas que deja esta violencia también afectan más a las mujeres con discapacidad (77%, frente al 69,4%).

Por ello, la ONCE ha definido normas de prevención, vigilancia y ayuda para enfrentar la violencia de género (incluidas en su Plan de Igualdad), e impulsa medidas como la reducción de jornada de las trabajadoras que son víctimas de esta lacra, la adaptación de su horario laboral, la admisión de faltas justificadas de asistencia al trabajo, cambios de puesto de trabajo, traslados y suspensión de contrato con reserva de puesto, etc.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 19.000 agentes vendedores/as de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.