Dacia Bigster y Dacia Sandero Stepway, coches oficiales de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura comienzan este viernes 17 de abril y se prolongarán hasta el 26 de abril, con más de 60 actividades protagonizadas por la huerta calagurritana y sus productos.

Con motivo de esta Fiesta de Interés Turística Regional, la concejala de Turismo, Reyes Zapata, y Rafael Egea, director de ventas de Auto Urbión Calahorra, han dado a conocer los coches oficiales de esta trigésima edición tan especial: los nuevos Dacia Bigster SUV híbrido y Dacia Sandero.

El Dacia Bigster es un modelo híbrido de 140 caballos y 5 plazas, con un diseño moderno y elegante que destaca por su robustez y su amplio interior. Dispone de un gran espacio de almacenamiento y tiene climatización automática bizona, maletero con apertura eléctrica, consola central refrigerada, ajustes eléctricos y soporte lumbar.

El otro vehículo oficial de esta nueva edición es el Dacia Sandero Stepway Extreme Eco-G 120 automático, que presenta un frontal rediseñado y un habitáculo actualizado con elementos destacados como una pantalla multimedia de 10 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 7'' y sistema de sonido 3D Arkamys. Además, cuenta con sistema de asistencia a la conducción avanzados.

La concejala de Turismo ha expresado "nuestro agradecimiento a Auto Urbión Renault por su implicación y participación en las Jornadas Gastronómicas de la Verdura a lo largo de las ediciones".

Los vehículos se utilizarán para realizar traslados de cortesía durante las Jornadas Gastronómicas de la Verdura y estarán también aparcados al lado de la carpa, instalada en el recinto ferial, del 24 al 26 de abril.