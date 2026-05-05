Daniel Burgos, presidente de MIU, galardonado en Washington con el DEAC Global Impact Award

Daniel Burgos, presidente de MIU City University Miami, con Leah Matthews, directora ejecutiva de DEAC. - UNIR

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Daniel Burgos, presidente de MIU City University Miami ha sido distinguido en Washington con el DEAC Global Impact Award, un nuevo galardón creado con motivo del centenario de la Distance Education Accrediting Commission (DEAC). Burgos asistió a la gala y recogió personalmente el premio durante el acto oficial celebrado en el marco de la Conferencia Anual de DEAC en la capital estadounidense.

"Es un honor recibir este premio, como un respaldo al poder transformador de la educación a distancia y online cuando se desarrolla con calidad, honestidad e impacto real", señaló Daniel Burgos tras la entrega del premio. "Este galardón es un premio individual pero un reconocimiento colectivo para todo el equipo de MIU City University Miami. Todos creemos firmemente en los procesos de aprendizaje y enseñanza como una contribución efectiva a la comunidad educativa y al bien social".

El DEAC Global Impact Award reconoce a personas cuyas contribuciones han generado un impacto profundo y medible a escala internacional mediante prácticas innovadoras que elevan la calidad y la creatividad de la educación a distancia y mejoran el éxito estudiantil en instituciones acreditadas por DEAC. Burgos se convierte así en el primer profesional en recibir este premio, integrado en una nueva categoría del programa de reconocimientos del centenario.

RECONOCIMIENTO AL LIDERAZGO EDUCATIVO

El jurado ha destacado la trayectoria de Daniel Burgos como académico e impulsor de modelos educativos resilientes, especialmente por el diseño y liderazgo de la iniciativa internacional 'Virtualización de Universidades'. Este programa ha implementado más de 200 programas formativos y ha permitido a más de 6.000 profesores de instituciones de educación superior de más de 40 países garantizar la continuidad académica en contextos de crisis mediante formación avanzada en innovación pedagógica, transformación digital y uso equilibrado de la tecnología.

Además de su labor como presidente de MIU City University Miami, Daniel Burgos es un referente internacional en tecnología e innovación educativa, con una trayectoria profesional avalada por catorce doctorados, más de tres décadas de experiencia académica y una sólida producción científica con más de 270 artículos científicos y 60 libros. Ha sido también editor de la Declaración para el uso ético de la Inteligencia Artificial en la universidad, presentado ante la UNESCO en París, en 2024, consolidando su liderazgo intelectual en uno de los debates clave del futuro de la educación superior.

GALA PARA CELEBRAR UN CENTENARIO

La gala de entrega de premios celebró también el centenario de DEAC, prestigiosa agencia acreditadora reconocida por el Council for Higher Education Accreditation (CHEA) y el Departamento de Educación de los Estados Unidos. El programa de premios cuenta con seis categorías, entre ellas el Distinguished Service Award, Rising Star Award, Innovation Award y las tres nuevas categorías creadas este año.

MIU City University Miami forma parte de Proeduca Universidades, líder en formación online, con más de 150.000 estudiantes en más de 90 países, 3.000 profesores y más de 16 años de experiencia en educación digital, una trayectoria que avala una plataforma de aprendizaje contrastada y de alta calidad.

SOBRE MIU CITY UNIVERSITY MIAMI

MIU City University Miami es una institución educativa estadounidense que ofrece programas acreditados de grado y posgrado con un enfoque en la formación integral de estudiantes en diversas áreas del conocimiento, promoviendo la innovación, el emprendimiento y el liderazgo.