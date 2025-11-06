Un 'death coffe' y una conferencia sobre la risa, plato fuerte del Festival de Filosofía en un momento de "banalización"

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La incorporación de un cafe filosófico sobre la muerte (death coffe) y una conferencia sobre la risa serán el plato fuerte del Festival de Filosofía, que transforma 'El Día Más Pensado' en dos jornadas y se celebra en un momento de "banalización creciente".

Integrantes de la asociación Sofira (Sociedad de Profesores de Filosofía de La Rioja), Andrés Rubio, y el Ateneo (Miguel Ángel Rodríguez) han presentado hoy un evento que pretende "sacar la filosofía a la calle" y que se celebrará el 14 y 15 de noviembre.

Charlas, cine, pasacalles y una exposición trufarán un festival que celebra su tercera edición y, como novedad, incluye el sábado 15, a las 16:30 horas, en el Espacio Odisea un café filosófico sobre la muerte.

Contará con la presencia del pediatra Andrés Piolatti, que trabaja en el Hospital Infantil de Valencia, en la sección de paliativos, y una persona en contacto permanente con familias y con niños que están en fase terminal.

"No siempre es fácil acceder a una persona con este bagaje, con esta experiencia", ha indicado Rubio señalando que "la muerte es uno de los temas filosóficos por antonomasia".

El acto central se celebrará en la Fundación CajaRioja, el sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas, con Bernat Castany, que impartirá una conferencia "sobre la risa en filosofía, la risa en la vida, la risa frente al miedo".

Después habrá un fin de fiesta en el Espacio Odisea. "Si llegamos con vida después de este maratón de actividades" y es que, antes están previstos actos que empiezan el viernes, 14 de noviembre, a las 17:00 horas, con la presentación de una exposición del alumnado de Bachillerato que tendrá lugar en La Gota de Leche.

Ya a las 18:00 horas habrá un cinefórum en el IES Batalla de Clavijo. A partir de las 19:00 horas, Albert Galvay hablará sobre 'Contra el olvido del olvido: usos y recursos de la desmemoria en la China antigua' en el IES Sagasta. La jornada concluirá con un trivial filosófico en el Espacio Odisea a las 20:00 horas.

El sábado empieza con un taller de filosofía para niños que se celebrará en la sala de conferencias de la Biblioteca de La Rioja (11:00 horas) "para padres y para hijos desde 4 años hasta 99, como los Juegos Reunidos".

"Este taller de filosofía para niños", ha relatado, "es una de las actividades que siempre tiene más éxito y encaja perfectamente con esa filosofía de El Día Más Pensado de llegar a niños, a mayores, a gente que en principio no está en contacto con la filosofía".

También, entre las 11:00 y las 13:00 horas habrá un pasacalles por la calle Portales y la Plaza del Mercado titulado 'Sócrates por un día' y el IES Batalla de Clavijo preparará en ese horario su pasacalles dionisíaco.

A partir de las 12:30 horas se presentará en Librería Cerezo el nuevo número de la revista Filosofía & Co, con Amalia Mosquera y Javier Correa. Y a las 13:00 horas tendrá lugar el pasacalles dionisíaco a cargo del IES Batalla de Clavijo por Portales y la Plaza del Mercado.

La Biblioteca de La Rioja será escenario de la conferencia '¿A qué llamamos estoicismo? Marco Aurelio y sus máscaras', con Ignacio Pajón, a partir de las 18:00 horas.

"Un especialista en filosofías helenísticas, estoicismo, epicureísmo, cinismo, que nos va a hablar en Logroño del estoicismo, de esa filosofía que tan de moda está", ha señalado.

PARARSE A REFLEXIONAR

Rubio ha considerado que, hoy en día, la filosofía es "más necesaria que nunca". "Hay una necesidad de pensar con calma, de meditar. A veces no nos damos tiempo para reflexionar y para meditar y para pensar acerca de algunas de las cosas más importantes de nuestras vidas y de la vida en comunidad", ha afirmado.

"De ahí", ha añadido, "que a veces nos echemos las manos a la cabeza porque haya mensajes burdos y ridículos que calan en la sociedad precisamente porque hay un proceso de desalfabetización crítico, político, a todos los niveles que nosotros intentamos combatir".

Ha apuntado que "hay una simplificación, una banalización creciente y nada mejor que la filosofía para luchar contra eso. Y para ver que los problemas no son sencillos, las soluciones simplificadoras casi siempre son parte del problema y no una verdadera solución".